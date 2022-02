Subbuteo Juventus Edition: vinci con i tuoi idoli

Oggi, su Amazon, è possibile acquistare il Subbuteo Playset Juventus: un prodotto ufficiale della Juve, che lo store mette a disposizione dei tifosi bianconeri. Un Subbuteo personalizzato: unico e inimitabile, composto da:

Kit di gioco con licenza ufficiale Juventus

Playset completo

Tappeto di gioco

2 porte

1 pallone

Subbuteo: gioco originale su Amazon

Il Subbuteo, quello originale, non è un'imitazione del calcio. Non è una semplice riproduzione del gioco più bello e appassionante del mondo. Il Subbuteo è la sublimazione del calcio! Un gioco che ha fatto innamorare milioni di persone e che ha avuto una sua storia, unica e indiscutibilmente romantica.

Le declinazioni, semmai, sono quelle che hanno portato alla nascita delle varie forme di Subbuteo personalizzate, con i nomi delle singole squadre. Come ad esempio, quello della Juventus: il club più titolato d'Italia.

Il gioco da calcio più famoso e bello del mondo che incontra la squadra italiana più amata e forte. Il risultato? Uno splendido gioco che ricalca i valori di due mondi dal fascino irresistibile...

Subbuteo Juventus: la versione bianconera

La versione della Juve del Subbuteo è esattamente come il Subbuteo originale, con undici giocatori in miniatura (in completo bianconero) contro una squadra generica.

Divertimento, ma anche agonismo familiare. In questo gioco l'obiettivo è mandare a segno i propri omini con un "tocco a punta di dito".

Le regole del Subbuteo

Le regole del Subbuteo sono pressoché uguali a quelle del calcio reale: la partita si svolge su un panno verde di circa 140 cm per 91 cm rappresentante un campo di calcio. I giocatori mantengono il possesso della palla finché la miniatura colpita entra in contatto con la palla e quest'ultima non tocca successivamente una miniatura dell'avversario. I tiri in porta possono essere effettuati una volta che la palla supera la "linea di tiro".

Subbuteo playset Juventus: il prezzo

Acquistando il Subbuteo playset Juve online potrai usufruire dell'offerta di Amazon e applicare il piccolo sconto riservato per te! Una volta effettuato l'acquisto, il prodotto ti arriverà direttamente a casa in pochi giorni.

Il prezzo del Subbuteo vale l'acquisto del prodotto: una spesa che, se sei un amante del pallone, si può fare. D'altronde non si tratta di un semplice gioco, ma di qualcosa di molto più importante: di uno stile, di una storia e di un sentimento impregnato di romanticismo e influenzato dalla più autentica estetica del calcio.

