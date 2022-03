Juventus F.C. - Terza maglia ufficiale 2021/22 in offerta su Amazon

A tratti discussa, ma alla fine amata e apprezzata come sempre: la terza maglietta della Juve della stagione 2021/2022 è in offerta su Amazon.

Chi ama le maglie da calcio, soprattutto quelle più particolari, non può farsi sfuggire l'opportunità di acquistare la terza maglia della Juve 2022, una divisa dal look insolito ma affascinante.

Qual è la terza maglia della Juve?

Una maglia che attinge allo stile del passato per ridefinire il look del futuro”, è così che la Juventus ha presentato la terza maglia della stagione in corso. Poche parole ma piene di significato.

Il giallo e il blu infatti sono i colori simbolo della città di Torino, che hanno segnato un periodo fertile durante gli anni '90 e che oggi vengono ripresi per ricordare lo spirito di quei tempi gloriosi. In aggiunta appare anche il colore bianco, definito "color-block". Una maglia inusuale per la tradizione bianconera, ma che getta le basi per il look del futuro.

Dove si trovano le magliette della Juve?

Le magliette della Juve si trovano online su Amazon o presso i centri ufficiali della società: negli store ufficiali Juventus.

Inoltre Amazon applica degli sconti speciali su determinati prodotti: una volta scelta la taglia adatta a te, scopri il prezzo in promozione e passa all'acquisto.

Maglie Juve 2022: terza divisa e le altre

Per celebrare i primi 10 anni di vita della Stadium, la Juventus ha realizzato i tre completi per l'attuale stagione con accuratezza e precisione. La divisa home ha le classiche strisce verticali, col pentagono e le stelle che risultano essere i temi principali. Nella parte di dietro una larga parte in bianco ospita i numeri e i nomi scritti in nero. Straordinario l'inserto nel colletto "10 years at home" che esplicita il concept della maglia, con il riferimento ai dieci anni di vita dello Juventus Stadium.

La seconda maglia è total black, con delle particolari scie luminose che tagliano verticalmente la maglia. Sulle spalle le strisce arancioni e rosa di Adidas. L'ispirazione? La scena musicale elettronica torinese, che ha dato lo spunto a disegnare questa maglia.

E poi c'è la terza maglia, la più particolare e curiosa, con i colori cittadini (blu e giallo) che fanno da protagonisti. Il look ardito e le forme geometriche astratte danno forma a una divisa affascinante e inimitabile. Puoi acquistarla in offerta su Amazon.

Quanto costa la maglia della Juve 2022?

Il prezzo della maglia della Juventus può variare in base a diversi fattori: quella da bambino costa di meno di quella da adulto. C'è una piccola differenza anche rispetto al numero di taglia della maglia stessa. E varia anche il costo in base al tipo di maglia che si vuole acquistare (home, away ecc.). Insomma, non c'è un prezzo indicativo unico e immutabile, anche perché possono esserci delle promozioni ad hoc in determinati periodi.

