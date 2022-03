Pallone Juventus F.C. ufficiale autografato dai calciatori bianconeri

Non un gadget qualsiasi della Juventus, ma un oggetto dal valore inestimabile che merita un posto speciale nelle case di tutti i collezionisti di fede bianconera.

Le firme dei calciatori sul pallone della Juve

Solo chi è della Juve può capire il significato che si cela dietro questa passione: una fede che va oltre ogni cosa e che si porta a vanti, di generazione in generazione, dall'ormai lontano 1897, data in cui a Torino nasce un club che diventerà tra i più gloriosi e vincenti della storia del calcio.

Oggi, infatti, la Juve è tra le squadre più seguite e amate in tutto il mondo, e i suoi calciatori sono conosciuti ovunque. I loro autografi li pui trovare sul pallone Juve Europa, autografato da tutti i campioni bianconeri. Le firme sono quelle dei calciatori che militano nella Juve nella stagione in corso.

Tra i vari gadget presenti negli store della Juve e acquistabili anche online, questo pallone è sicuramente tra i più ricercati e desiderati. Una chicca storica che, nel tempo, acquisirà sempre più valore.

Dove acquistare il pallone della Juve autografato?

Il pallone della Juve autografato si può comprare su Amazon. Il famoso e-commerce mette a disposizione diversi oggetti della squadra bianconera, tra cui questo pallone dal valore inestimabile. Tutte le firme dei migliori calciatori su un singolo pallone, che ti arriverà direttamente a casa con spedizione gratuita in seguito all'acquisto online.

La Juve, esempio mondiale, nella gestione societaria che è riuscita ad aprire nuovi orizzonti in questo sport, è anche tra le squadre più discusse in Italia. D'altronde, per essere i migliore c'è un prezzo da pagare. I campioni che hanno indossato questa maglia hanno scritto la storia di questo sport: da Platini a Zidane, passando per Del Piero e Cristiano Ronaldo. Motivo per cui la Juve è anche nella top ten delle squadre con più introiti in Europa... Ovviamente una squadra con campioni del genere non può che avere un business internazionale.

Quanto costa il pallone della Juve autografato?

Juve, storia di un grande club

Fondata il primo novembre 1897 da un gruppo di studenti di Torino, la Juventus diventa ben presto (già dal 1923) di proprietà della storica famiglia Agnelli. Nell'arco della sua ultrasecolare storia, la Juve è sempre stata una squadra vincente, anche se ci sono periodi particolarmente gloriosi, come quello dei cinque scudetti di fila negli anni '30, dei 6 scudetti e di tutte le coppe internazionali tra gli anni '70 e gli anni '80 e della presidenza Boniperti con Trapattoni in panchina. Questi periodi l'hanno resa nel corso della storia la squadra più amata dai tifosi italiani e una delle più seguite e apprezzate in Europa.