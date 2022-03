I 6 migliori libri sulla storia della Juventus tutti da collezionare

La storia della Juve , dei personaggi che ne ha scritto i paragrafi più belli di vita e dei retroscena curiosi e spettacolori. In questo articolo vi suggeriamo 6 dei migliori libri sulla squadra bianconera che abbiamo scelto e selezionato per i veri tifosi juventini.

La maggior parte dei seguenti libri possono essere acquistati anche in formato kindle, quindi leggibili tramite apposita app di Amazon. Per chi invece non vuole perdersi il piacere di sfogliare pagina per pagina, è prevista la spedizione gratuita del libro che si desidera acquistare.

Libro Juve: "Juventus FC 1897 - Le storie"

In questo libro è raccontato un pezzo di storia italiana, vista e spiegata attraverso il club più amato e odiato del Paese. In un secolo di storia si susseguono decine di trionfi e numerosi campioni passati da Torino.

Juventus, storia di una passione italiana

"Dalle origini ai giorni nostri", un libro di Aldo Agosti che spiega in maniera esemplare e straordinariamente coinvolgente la storia della Vecchia Signora. Non solo le vicende sportive, ma anche racconti di vita vissuta: dallo scoppio della prima guerra mondiale fino al neocalcio, passano per la tragedia dell'Heysel e Calciopoli.

Le 101 partite che hanno fatto grande la Juventus

Qui invece si parla principalmente di calcio, proprio di quello che succede surante una partita. Perché In novanta minuti si può condensare un’intera vita. Una vita fatta di attesa, trepidazione, strategia, tecnica. Ecco le 101 partite in cui la vita bianconera ha fatto un improvviso salto in avanti, ha spostato i suoi confini e la sua gloria ancora più in là.

Il romanzo della grande Juventus

Dalla nascita della Juve, tutti gli episodi, gli aneddoti e le avventure bianconere raccontate con il sapore della cronaca. L'autore racconta i protagonisti e le grandi imprese in maniera del tutto originale! Una lettura vivamente consigliata!

La favola della Juventus. Da Platini a Ronaldo

In questo libro lo sguardo è puntato sugli ultimi 40 anni di storia della Vecchia Signora . Dal 1975 ad oggi, in un periodo di storia ricco di avvenimenti e di successi, ma soprattutto aperto e chiuso con due mostri sacri del calcio che fanno da cornice al racconto: Platini e Cristiano Ronaldo.

Libro Juve: "Parole Bianconere"

Per ultimo, ma non meno interessante c'è il libro "Parole bianconere". Un libro diverso dagli altri che, come si può intuire dal titolo, si rifà alle dichiarazioni e alle citazioni più simboliche e storiche del club. Ve ne vogliamo lasciare una...“La Juve è un modo di vivere, di comportarsi, di ragionare.” - Giampiero Boniperti

