I migliori giochi in scatola a tema Juventus su Amazon

In una vera casa di fede juventina, non può mancare almeno un gioco in scatola a tema Juventus . In questo articolo vi presentiamo 3 proposte di giochi da tavola (tra i più famosi e apprezzati in assoluto), ma con una piccola variante: tutti rigorosamente marchiati e impregnati dagli stemmi e dai colori bianconeri .

Sia che tu voglia fare un regalo, sia che abbia voglia di comprarlo per te stesso, questa è un'ottima occasione per acquistare uno dei seguenti giochi per il discorso economico. Tutti i prodotti di seguito presentati, infatti, hanno uno sconto Amazon che puoi applicare cliccando sui link presenti in questo articolo.

Trivial Juventus versione tascabile

Ecco la versione tascabile del famoso Trivial Pursuit. Se sei un vero intenditore di calcio e del mondo Juve, questo è il gioco che devi assolutamente avere per metterti alla prova e sfidare i tuoi amici. 600 domande sul mondo della Juventus, alcune delle quali metterannno in difficoltà anche i più esperti conoscitori della 'Vecchia Signora'.

La versione portatile del gioco non richiede alcun tabellone e può essere trasportato comodamente nella sua piccola scatola triangolare. Allenatori, campionati, coppe, curiosità, giocatori e vittorie importanti: in questo gioco quiz trovi davvero di tutto! L'intramontabilie Trivial oggi è acquistabile nella sua versione bianconera.

Acquista la versione juventina del Trivial Pursuit

Monopoly Juventus in offerta su Amazon

Il gioco di contrattazione più famoso del mondo, il Monopoly... edizione Juventus! Proprio così, anche il Monopoly è acquistabile nell'affascinante versione bianconera. Le regole del gioco sono sempre le stesse: diventare il monopolista. Ma con una piccola variante che ti permette di ripercorrere alcune tappe e vittorie che hanno fatto la storia del club.

Come? Collezionando i momenti storici della Juventus, acquistando le tribune e gli stadi fino ad arrivare alla vittoria finale. Ma attenzione, tasse, carcere e rischio fallimento sono sempre dietro l'angolo. Il gioco di compravendita più famoso di sempre, in questa edizione, mantiene i suoi tratti peculiari e li abbina alle curiosità più stravaganti del mondo Juve. Il regalo ideale per i tifosi della Juventus.

Monopoly Juventus: acquistalo ora su Amazon

Subbuteo Playset Juventus

Il Subbuteo non ha bisogno di presentazioni. Probabilmente definirlo un semplice "gioco" è riduttivo. Il Subbuteo ha incarnato, nel corso degli anni, un significato che va oltre il divertimento e che si rispecchia in quelli che sono i veri valori del calcio.

Non poteva quindi mancare la versione personalizzata del Subbuteo Juventus: una scatola che contiene 1 squadra Juventus con omini in gomma infrangibili, 1 squadra generica con omini in gomma infrangibili, 2 porte, 1 campo da gioco in cotone 110 x 75, 1 pallone, regole di gioco. Tutto il necessario per giocare, divertirsi, ma soprattutto per aver un pezzo da collezione invidiabile e straordinario. per acquistare il Subbuteo edizione Juventus puoi cliccare sul link qui in basso e approfittare dello sconto di Amazon.

Acquista su Amazon il Subbuteo della Juve