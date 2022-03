Cover per PlayStation a tema Juventus: trasforma la tua console!

Per gli amanti dei videogames e i veri tifosi juventini, questo prodotto è sicuramente tra i migliori che si possano acquistare online: la cover per Playstation 5 a tema Juve la trovi solo su Amazon , per rendere la tua console unica e straordinaria!

Personalizza la tua PS5 con la skin bianconera. Non una semplice cover, ma dal design grafico accattivante e minimale. Lo stemma della Juve è presenta al centro color nero su uno sfondo bianco. Acquista la tua cover!

Cover PS5 Juventus: acquistala su Amazon

Cover joystick PS5 Juventus

Non solo la cover compatibile con console, ma anche due cover per joystick rigorosamente bianconere. Sempre con lo stesso stile inimitabile. Inoltre, in omaggio, ti arriveranno anche 8 gommini di diverso spessore (dai 6 ai 14 mm) per i due joystick, da applicare sugli analogici in moda darenderli il più comodi possibile ad ogni player.

La skin è molto semplice sia da applicare che da togliere: una volta tolta non lascia residui di nessun genere. Ma vi assicuriamo che, in caso la compriate, non vorrete più farne a meno.

Cover Joystick Juventus + Cover PS5: Acquistale ora!

Cover PS5 Juventus su Amazon

La cover per PS5 della Juventus la si può acquistare, ovviamente, su Amazon. La consegna è gratuita ed è garantita nel giro di pochi giorni. Inoltre, gli i clienti che hanno già acquistato il prodotto sono rimasti tutti assolutamente soddisfati. Le recensioni degli utenti, infatti, sono assolutamente positive: dimostrazione del fatto che il prodotto è davvero di elevata qualità.

Acquistando il prodotto con Amazon, puoi usufruire dei benefici garantiti dal colosso dell'e-commerce, come la spedizione gratuita del pacco direttamente a casa, la garanzia legale, il diritto di recesso e la politica dei resi. Se sei registrato ad Amazon Prime potrai ordinare il tuo prodotto e riceverlo entro un solo giorno senza costi aggiuntivi.

Insomma, se sei un giocatore di videogames e ami la Juventus, non puoi fare a meno di questo straordinario articolo, acquistabile attraverso il seguente link:

Acquista su Amazon la cover PS5 e joystick Juventus

Cover PS5 Juve: info sul prodotto

Nel pacco che ti arriva a casa c'è tutto il materiale per trasformare la tua console in un oggetto unico e personalizzato.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE: 1 skin compatibile con console PS5, 2 skin compatibili per Joystick PS5, un set da 8 gommini di diverso spessore in omaggio per Joystick e istruzioni per la corretta applicazione delle skin.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE : 1 skin compatibile con console PS5, 2 skin compatibili per Joystick PS5, un set da 8 gommini di diverso spessore in omaggio per Joystick e istruzioni per la corretta applicazione delle skin.

: 1 skin compatibile con console PS5, 2 skin compatibili per Joystick PS5, un set da 8 gommini di diverso spessore in omaggio per Joystick e istruzioni per la corretta applicazione delle skin. DIVERSO ASSORTIMENTO DI GRAFICHE : Sono disponibili sia la versione DISC che DIGITAL di questo modello, puoi trovarle tra le varianti colore di questa pagina prodotto.

: Sono disponibili sia la versione DISC che DIGITAL di questo modello, puoi trovarle tra le varianti colore di questa pagina prodotto. MATERIALE E QUALITÀ DELLA LAVORAZIONE : Le nostre skin sono realizzate in vinile di altissima qualità e il taglio è effettuato a laser per garantire una precisa e perfetta aderenza delle skin alla tua console che la renderà esteticamente unica e protetta da graffi, urti e polvere.

: Le nostre skin sono realizzate in vinile di altissima qualità e il taglio è effettuato a laser per garantire una precisa e perfetta aderenza delle skin alla tua console che la renderà esteticamente unica e protetta da graffi, urti e polvere. APPLICAZIONE SMART : Modalità di applicazione e rimozione semplicissima. Non lascia residui di colla una volta rimossa. Consulta le istruzioni incluse nella confezione.

: Modalità di applicazione e rimozione semplicissima. Non lascia residui di colla una volta rimossa. Consulta le istruzioni incluse nella confezione. GARANZIE: Tempi di spedizione, servizio e qualità garantiti. L'applicazione della skin non compromette la garanzia ufficiale.

Se ancora non sei convinto, dai un'occhiata alle recensioni di chi ha già acquistato la cover... Puoi farlo in fondo alla pagina prima di procedere all'acquisto:

Cover Juventus per PS5 e joystick su Amazon