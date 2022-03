Piccoli Bianconeri: i migliori accessori Juventus ufficiali per bambini

Per sorprendere i piccoli tifosi della Juve, è possibile acquistare uno dei migliori accessori originali su Amazon, grazie alle promozioni di questi giorni che ti permettono di fare degli ottimi acquisti a buon prezzo. Vediamo insieme i migliori gadget della Juve per i bambini.

Maglia Juventus bambino

Maglietta oroginale della Juventus per bambino: maglia da gara home, della stagione 2021/2022, acquistabile in tutte le taglie. Un prodotto ufficiale, con il logo della squadra e gli sponsor tecnici. La maglietta da casa, a strisce bianche e nere, in versione bambino:

Colletto con fascia a V a costine

Assorbe l'umidità

100% Poliestere

Chiusura: Pull on

Lavare in lavatrice

Stile scollo: Girocollo

Manica corta

Acquista su Amazon la maglia della Juve per bambini

Pigiama Juventus bambino

Il pigiamino della Juve per bambino si presenta total black, con il pezzo di sopra a maniche corte e il pantalocino. Entrambi i pezzi hanno lo stemma della Juve in bianco sulla parte sinistra. Si consiglia di scegliere la taglia prima dell'acquisto.

100% Cotone

Pigiama Girocollo

Pantaloncini con Vita Elasticizzata

Loghi Stampati

Venditore Italiano - Spedizioni da Torino con Corriere Espresso

Acquista il pigiama della Juve su Amazon

Zaino Juventus in offerta Amazon

Lo zaino della Juve è l'ideale per i piccoli tifosi bianconeri che devono affrontare al meglio le loro giornate scolastiche. Dimensioni: 41x28x13 cm da aperto, con spallacci imbottiti e rivestiti in tessuto e rete traspirante;lo schienale è preformato con fondo integrato.

Altre caratteristiche: Tasca porta pallone in rete; Gadget orologio incluso! Prodotto dalla Seven SpA sotto licenza ufficiale Juventus

Zaino Juve: acquistalo ora!

Astuccio Juventus per scuola

Per rimanere in ambito scolastico, ecco il portapenne della Juve: un prodotto, anche questo, con licenza ufficiale bianconera, che renderà speciali le giornate a scuola dei più piccoli. Per avere sempre tutto a portata di mano, l'astuccio della Juve è l'ideale.

Acquista l'astuccio della Juve su Amazon

Parure letto Juventus

I veri tifosi della Juve, amano i colori sociale della squadra e non possono fare a meno di dimostrarlo, neanche la notte. Ecco perché su Amazon è acquistabile il copripiumino in microfibra della Juventus: un prodotto straordinario, da veri tifosi sfegatati!

Acquista il copriletto della Juventus

Zainetto Juventus su Amazon

Questa è un'altra versione dello zaino della Juve, si tratta di uno zaino small monoscomparto con tirazip personalizzati, stelle e logo juventus in gomma e applicati, serigrafia stripes su tasca frontale

Tasche: tasca frontale e tasche laterali in rete porta borraccia

Spallacci: imbottiti e rivestiti in tessuto, a scomparsa

Schienale: imbottito e rivestito in tessuto

Zainetto Juve: acquistalo su Amazon

Accappatoio Juventus per babino

Non poteva mancare, ovviamente, l'accappatoio della Juve. Questo che vi stiamo presentando è completamente bianco con i ricami neri e lo stemma nero.Realizzato con prodotti di qualità: spugna 100%, il tessuto si presenta molto morbido ed asciuga benissimo. Un'ottima idea regalo per i più piccoli. Scegli la taglia in base all'età del bambino.

Acquista l'accappatoio della Juve per bambini

Juve, telo da mare per bambini

E in vista dell'estate, che ormai è alla porte (o quasi), ecco anche l'asciugamano bianconero per passare un'estate all'insegno della vera passione sportiva. Anche in questo caso parliamo di un prodotto per bambini, le dimensioni sono: 70x135 cm. Realizzato in 100% spugna di puro cotone

Telo da mare Juve bambino su Amazon