Telo mare ufficiale Juventus F.C. in microfibra

Chi è juventino lo sa: la fede bianconera è qualcosa di viscerale, qualcosa che ti entra dentro e di cui non puoi più farne a meno. E in quanto tale, va onorata, rispettata e perché no... esibita!

Il telo da mare della Juventus è uno dei modi più simpatici per farlo: in vista della prossima estate, l'asciugamano da spiaggia bianconero è davvero un accessorio imperdibile. Parliamo di un prodotto ufficiale Juventus F.C., realizzato in microfibra, dalle abbondanti dimensioni (90x170) e dal design staordinario.

Lo store bianconero, che produce accessori di ogni genere, rigorosamente marchiati e ufficiali Juventus F.C. ha pensato anche al telo da mare bianconero. Un oggetto non del tutto comune, che è stato pensato per i tifosi della Juve che vogliono passare la propria estate all'insegna dello sport e della passione bianconera.

Il telo si presenta in maniera semplice, essenziale e minimale: in pieno stile Juventus. Sulla falsa riga del nuovo stemma, questo telo da mare rispecchia i canoni estetici del più moderno design sportivo: total black, con due strisce bianche parallele che, defilate su un lato dell'asciugamano, si interrompono per dar forma al logo della Juve, con l'immancabile scritta "Juventus".

Che sia un'estate nelle spiaggie italiane (magari quelle splendide del Sud-Italia) o in quelle dell'estero, il motivo per acquistare il telo da mare della Juve non manca mai. Esibire, fieri e orgogliosi, la propria fede sportiva - anche in spiaggia o in piscina - è cosa buona e giusta. La Juventus poi non è una di quelle squadre che passano inosservate... chi non la conosce?

Aldilà dell'aspetto prettamente sportivo, è giusto sottolineare anche i caratteri qualitativi del prodotto: il telo da mare della Juve è realizzato in microfibra. E' leggero, assorbe il bagnato ed è facilmente lavabile. Ecco alcune caratteristiche:

Taglia 90x170

90x170 Colore Bianco/Nero

Bianco/Nero Materiale Microfibra

Microfibra Tipo di tessuto Poliestere

Poliestere MarchioJuventus

Come detto, il telo da mare Juve, è un prodotto originale. Secondo le recensioni dei clienti che hanno già acquistato l'ascigamano bianconero, si tratta di un'ottima idea regalo per i tifosi e di un'ottima soluzione dal punto di vista qualità - prezzo.

A tal proposito, infatti, l'opportunità di acquistare questo prodotto diventa un'occasione se di dà un'occhiata al prezzo: oltre al costo, già di per sè conveniente, è possibile usufruire di uno sconto ulteriore grazie alla promozione di Amazon.

Vi riportiamo alcune delle recensioni di chi l'ha già comprato:

" Ottimo materiale ed un regalo fantastico"

Ottimo materiale ed un regalo fantastico" "Bello come da foto !! Regalo piaciuto"

"Ho regalato a mio figlio questo telo mare e ne è entusiasta. E' molto leggero, assorbe il giusto e non perde colore. Bell'idea regalo per un ragazzino appassionato della squadra"

"Telo veramente ben fatto e molto grande. Tessuto in microfibra, morbido e super leggero. Lo consiglio!"

