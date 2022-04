Giacca sportiva Juventus 2021/22 Adidas originale

Stiamo parlando del modello indossato dai calciatori prima delle partite, quello che viene utilizzato nel riscaldamento e per entrare in campo. Il final look è irresistibile.

Giacca Juve 2022 Adidas

La tuta del riscaldamento dei calciatori nella stagione 2021/22 è in vendita su Amazon. Parliamo del pezzo di sopra, solo della giacca, non dei pantaloni. Il colore "carbon" rende ancora più affascinante questo modello, ideale per fare sport, ma anche per andare a passeggio.

Articolo realizzato in materiale resistente

Leggero e confortevole

67% Poliestere, 33% Cotone

Chiusura: Cerniera

Lavabile in lavatrice

Stile scollo: Un pezzo

Manica lunga

Prima di acquistare la giacca della Juve, ricordati di selezionare la taglia che fa al caso tuo o della persona a cui desideri regalarla. Puoi scegliere tra XS e XL, con tutte le misure intermedie disponibili. La giacca calza normalmente, quindi ti consigliamo di acquistare la taglia che indossi usualmente.

Giacca Juventus uomo: dove acquistarla

La giacca sportiva della Juve si può acquistare su Amazon. Il prodotto ti arriverà direttamente a casa con spedizione gratuita. Inoltre, acquistandolo online su Amazon potrai anche risparmiare sul prezzo della tuta.

Il connubio Juventus-Adidas va avanti ormai da tempo e, nel corso degli anni, ha realizzato degli accesori d'abbigliamente sempre più interessanti e coinvolgenti. Ultimamente si è vociferato anche di una rivisitazione dello stemma juventino per la prossima stagione, con delle striscie più sottili.

Già nel 2017 la Juve aveva cambiato il proprio logo, rendendolo più minimale e stilizzato: quello a cui tutti ci siamo ormai abituati. Non sono escluse novità nei prossimi anni...

Intanto per chi vuole acquistare la giacca sportiva, usata dai calciatori nel pre-partita della stagione 2021-2022, può acquistarla su Amazon.

Quanto costa la tuta della Juve?

Il prezzo della tuta Juve uomo è di 72 €. Un costo non indifferente, ma sicuramente competitivo se si considera la marca del prodotto e l'anno di produzione.

La giacca Adidas, come detto, è quella della stagione in corso e chiaramente ha un valore di mercato notevole. Proprio per questo motivo il rapporto qualità-prezzo è eccezionale e l'acquisto è senza dubbio consigliabile.

Per accompagnare la squadra verso la fine della stagione, a testa alta, indipendentemente dal risultato finale, puoi acquistare o regalare questa splendida giacca sportiva ad un vero tifoso bianconero. La giacca da vero tifoso, ma ideale anche per il periodo primaverile che si sta avvicinando.

