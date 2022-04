Alessandro Del Piero torna alla Juve? Scopri il suo libro "Detto tra noi"

Per tutti i tifosi della Juve , e non solo, anche per gli amanti del calcio in generale, è in vendita su Amazon il libro di Alessandro Del Piero : "Detto tra noi". Un libro scritto dall'ex capitano bianconero al termine della sua carriera. Un testo scritto col cuore, che potremmo definire una sorta di dialogo con i tifosi : una vera e propria lettera d'amore che impreziosisce la straordinaria carriera di Alex Del Piero . Un vero campione, sia in campo che fuori!

Libro Del Piero "Detto tra noi": acquistalo su Amazon

Libro Del Piero "Detto Tra Noi": la trama

Nel libro "Detto tra noi", Alex Del Piero si racconta con l'obiettivo di trasmettere a tutti i fan alcune delle emozioni provate in carriera, le sensazioni di quel preciso momento e le ambizioni future. Tra le righe si possono leggere i passaggi più salienti della storia di un grande calciatore e di un grande uomo, nato a Conegliano nel '74 e diventato una bandiera intramontabile della tifoseria della Juventus e della Nazionale italiana. Un pezzo di storia del calcio nostrano che non si diemnticherà facilmente.

Nel libro "Dettp tra noi", Del Piero si confessa, ma non solo nella veste di calciatore. Anche e soprattutto in quella di uomo. Sono tante le domande a cui risponde e altrettante le curiosità che fuoriescono da questa sua lettera d'amore e di confessione.

Libro Del Piero "Detto tra noi": acquistalo su Amazon

Dove acquistare il libro di Del Piero

Il libro di Del Piero sulla sua storia si può acquistare online su Amazon in tre formati diversi: il formato kindle (che permette di risparmiare e di leggere direttamente da dispositivo digitale), con copertina rigida e con copertina flessibile.

Ognina di queste soluzioni ha un prezzo diverso, ma in ogni caso moto contenuto. Ovviamente chi decide di acquistare il libro fisicamente, lo riceverà direttamente a casa con spedizione gratuita.

Se sei indeciso o dubbioso sulla credibilità di questo libro, puoi dare un'occhiata alle recensioni scritte da chi l'ha già acquistato ed espresso la sua opinione dopo averlo letto. Non ti lascerà deluso...

Libro Del Piero "Detto tra noi": acquistalo su Amazon

Alessandro Del Piero: un campione in campo e fuori

Marcello Lippi, il ct che ha portato la Nazionale in cima al mondo, definì Del Piero un leader silenzioso. Perché non si sentiva troppo: a lui bastava un solo sguardo per dare le giuste direttive ai compagni. Non face molto chiasso ma era riconosciuto da tutti come il leader del gruppo. Lippi ha raccontato: "Un giorno per decidere chi dovesse prendere la fascia di capitano, feci un referendum nello spogliatoio. Chiesi ad ognuno dei miei ragazzi di scrivere il nome del papabile capitano bianconero. 22 schede su 25 portavano il nome di Alex”.

Talento, passione, rispetto e tanto amore per il calcio: Del Piero è ammirato dal mondo intero per questi motivi. In molti non hanno alcun dubbio nell'indicarlo come il calciatore italiano più forte di sempre. Lui si accontenta di essere ben voluto da chi l'ha amato e supportato nella sua carriera. Ed è proprio a loro che dedica questo libro, in cui si racconta e racconta la sua passione smisurata per il calcio e per la vita.

Libro Del Piero "Detto tra noi": acquistalo su Amazon