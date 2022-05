Telo mare originale Juventus 100%: per le vacanze dei veri bianconeri

Con l'estate che si avvicina, è tempo di attrezzarsi: costume da bagno, ombrelloni, infradito e telo da mare. E allora perché non fare un acquisto simpatico, divertente e intriso di passione? Abbiamo selezionato per i veri tifosi bianconeri, il telo da mare della Juve: un prodotto originale Juventus in spugna, per un'estate da grandi tifosi.