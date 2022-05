Portafoglio Juventus F.C. a strappo - Prodotto ufficiale

Per i grandi tifosi bianconeri, abbiamo selezionato questo portafoglio della Juve a strappo : un articolo davvero eccezionale, che fa parte dei prodotti originali Juventus e che risulta essere davvero molto utile, grazie alle sue caratteristiche estremamente funzionali.

Il portafoglio Juve è ideale per bambini e ragazzi: col suo stile semplice ed essenziale può essere un'ottima idea regalo per i più piccoli. Se vuoi approfondire le informazioni sul prodotto, puoi cliccare sul seguente link o continuare a leggere l'articolo.

Portafoglio Juventus a strappo in offerta su Amazon

Portafoglio Juventus: le caratteristiche

Il portafoglio a strappo della Juve, come detto, è un prodotto originale Juventus F.C. Si tratta di un portafogli realizzato in poliestere al 100%: la qualità del marchio non si discute, è assolutamente di alto livello e duraturo nel tempo.

All'interno è presente un gancio per poter legare il portafogli ad un portachiavi: nel caso dei più piccoli potrebbe essere un'idea quella di avere tutto insieme per alleggerire il controllo su diversi oggetti.

Esteticamente, come si può vedere dalla foto, il portafoglio è completamente nero, con dei ricami bianche sugli estremi e il logo della Juventus al centro. All'interno, oltre alla parte dedicata alla banconete e alle carte, c'è anche un porta monete posteriore.

Le dimensioni del portafogli sono piuttoste normali: non è molto grande, ma neanche piccolo: 14 × 9 cm (quando è chiuso) 27,5 × 9 cm (quando è aperto).

