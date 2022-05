Piscina gonfiabile per bambini - F.C. Juventus - 3 anelli - Mondo Toys

Con l'estate che sta per arrivare, chi è che non desidera una bella piscina in cui potersi rinfrescare in qualsiasi momento? Su Amazon non solo è possibile comprare la piscina gonfiabile per bambini , ma anche scegliere la versione bianconera, per i veri tifosi della Juventus.

Si tratta di un prodtto di straordinaria bellezza, reallizato in PVC, di colore giallo e biancone, con un grande logo della Juve al centro. Per un'estate da grandi tifosi, acquista la piscina della Juventus ad un prezzo davvero imbattibile.

Piscina gonfiabile Juventus per bambini su Amazon

La piscina gonfiabile per bambini della Juve

La piscina della Juventus per bambini è l'ideale per far divertire i più piccoli, in un contesto intriso di passione e di amore calcistico. Questa piscina è adatta sia per l'uso domestico che per quello esterno: puoi portarla in spiaggia, al parco o dove meglio credi. Grazie alle sue dimensioni contenute, è facilmente trasportabile e si può gonfiare in pochi minuti.

Di seguito alcune caratteristiche della piscina Juve per bambini:

Design F.C Juventus - la piscinetta gonfiabile per bambini realizzata da Mondo presenta un design F.C Juventus

- la piscinetta gonfiabile per bambini realizzata da Mondo presenta un design F.C Juventus Pratica e maneggevole - Questa piscina è molto pratica in quanto leggerissima: si può comodamente trasportare al mare, in spiaggia e averla sempre a portata di mano

- Questa piscina è molto pratica in quanto leggerissima: si può comodamente trasportare al mare, in spiaggia e averla sempre a portata di mano Resistente - essendo realizzata in PVC, è molto resistente agli urti; molto difficile bucarla, soprattutto per un bambino o bambina di pochi anno / mesi

- essendo realizzata in PVC, è molto resistente agli urti; molto difficile bucarla, soprattutto per un bambino o bambina di pochi anno / mesi Lavabile - il tessuto della piscinetta per bambini è impermeabile e facilmente lavabile con una pompa d acqua corrente

- il tessuto della piscinetta per bambini è impermeabile e facilmente lavabile con una pompa d acqua corrente Ideale per un regalo - questa piscina 3 anelli per bimbi è l'ideale da regalare per ogni occasione: natale, compleanno o qualunque cerimonia o festa con questo pacchetto farete sempre un' ottima figura

Piscina gonfiabile Juventus per bambini su Amazon