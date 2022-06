Auricolari senza filo - Air Pods - Juventus F.C originali - In offerta su Amazon

Piccole, comode, versatili. Le Air Pods targate Techmade, decorate con lo stemma della Juventus, sono indispensabili per chi vuole godersi i momenti liberi della propria giornata, in compagnia della sua musica preferita. Grazie alle dimensioni ridotte le cuffie potranno essere comodamente indossate mentre si fa sport, durante una passeggiata per le vie della città oppure stando semplicemente sdraiati sul divano.