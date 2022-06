Borsone da palestra Juvenuts F.C. prodotto ufficiale

Tutti gli amanti del fitness sanno che il primo acquisto da fare, quando si decide di iniziare una qualsiasi attività fisica , è un borsone che possa contenere tutti gli strumenti necessari per svolgere quell'attività in diversi tipi di contesti. Sullo store di Amazon , ne abbiamo selezionato uno dedicato a tutti i tifosi bianconeri che non rinunciano a portare i colori della propria squadra neanche quando sono in palestra .

Ad un prezzo davvero conveniente cliccando sul link qui in basso, troverete il borsone ufficiale della Juventus utile per fare sport singoli e di gruppo, per qualsiasi tipo di workout che necessiti di attrezzature particolari (corde, tappetini, pesi) e anche, infine, comodo per viaggiare in macchina, in treno e perché no anche in aereo.

Borsone da palestra Juvenuts F.C. : le informazioni principali

DESIGN MODERNO E ACCATTIVANTE : decorato in bianco e nero e fregiato con il nome della squadra nella parte inferiore, il design minimale rende questo borsone elegante e sportivo allo stesso tempo.

: decorato in bianco e nero e fregiato con il nome della squadra nella parte inferiore, il design minimale rende questo borsone elegante e sportivo allo stesso tempo. MATERIALE SMART: composto in cotone e poliestere, e soprattutto grazie al rivestimento interno, il borsone è super flessibile, leggero e resistente all'usura. Inoltre data la presenza del poliestere è resistente agli agenti atmosferici più violenti.

composto in cotone e poliestere, e soprattutto grazie al rivestimento interno, il borsone è super flessibile, leggero e resistente all'usura. Inoltre data la presenza del poliestere è resistente agli agenti atmosferici più violenti. DIMENSIONE INTELLIGENTE: il borsone della Juventus non è utile solo agli sportivi e agli amanti del fitness: grazie alle sue dimensioni si presta all'utilizzo di chi ama viaggiare sia per brevi che per medio-lunghi periodi di tempo.

il borsone della Juventus non è utile solo agli sportivi e agli amanti del fitness: grazie alle sue dimensioni si presta all'utilizzo di chi ama viaggiare sia per brevi che per medio-lunghi periodi di tempo. COMODO: con l'ampiezza delle maniglie potrete portarlo sia " a mano ", sia poggiandolo sulla spalla o indossarlo come se fosse uno zaino.

Il borsone ufficiale della Juventus può essere acquistato direttamente sullo store di Amazon ad un prezzo davvero vantaggioso. Il gigante dell' e-commerce, inoltre, tutela tutti i suoi clienti grazie alla garanzia legale e al diritto di recesso.

Juventus: il borsone da palestra e non solo...

Con l'arrivo del caldo e in prossimità delle ferie estive in molti cominciano a pensare dove passare le proprie vacanze. Quando si parte, si ha bisogno di portare con sè quante più cose necessarie per affrontare un periodo di tempo lontani da casa. Grazie alle sue dimensioni il borsone della Juventus, vi permetterà di partire con la sicurezza di non aver dimenticato nulla.

Al contrario del classico trolley da viaggio, con questo borsone avrete la possibilità di portarlo nella maniera che vi sembra più comoda: potrete tenerlo semplicemente in mano o potrete portarlo sulla spalla. Se non bastasse il borsone può essere indossato , inserendo le braccia nelle maniglie, come se fosse uno zaino, permettendovi di avere libere le mani.

Oltre ad essere utile per sé, il borsone della Juventus è anche un'ottima idea regalo per adulti, ma anche per i più piccoli che cominciano a muovere i primi passi nel mondo dello sport.

Borsone da palestra Juventus : le caratteristiche

Il Borsone ha una grandezza di 53 x 28 x 27 cm, che lo rende capiente quanto basta per portare con sé le attrezzature da sport, e allo stesso tempo tutto il necessario per quando si ha finito.

Composto dal 15% di cotone, il materiale principale del borsone è il poliestere (85%). Il poliestere è un polimero utilizzato spessissimo in ambito sportivo per le sue qualità polifunzionali: questo materiale è infatti molto resistente alle abrasioni, alle pieghe e al calore. Ha una elasticità elevata, e questo comporta la sua naturale tendenza a non restirngersi anche dopo molti lavaggi.

Il peso del borsone è di solo 560 grammi, e grazie al rivestimento interno si riduce la scomodità dovuta al contatto con gli oggetti che contiene all'interno.

Informazioni sul prodotto:

Dimensioni del collo : ‎38 x 26.5 x 4.5 cm;

: ‎38 x 26.5 x 4.5 cm; Colore : ‎Calcio Italiano

: ‎Calcio Italiano Materiale : ‎15% Cotone 85% Poliestere (interno foderato)

: ‎15% Cotone 85% Poliestere (interno foderato) Marca : F.C. Juventus

: F.C. Juventus Peso articolo: 560 grammi

