Completo Letto a una piazza Juventus F.C. originale in offerta su Amazon

Il modo più efficace per lenire gli effetti dello stress , causati dal lavoro, dalla scuola e dai ritmi frenetici del nostro tempo, è sicuramente quello di dormire e riposare in un letto confortante . Necessarie per la cura del sonno sono sicuramente le lenzuola e la federa per il cuscino, indispensabili per la ricarica delle energie e per passare nel pieno confort uno dei momenti più importanti della vostra giornata: il riposo.

Grazie al completo a una piazza originale della Juventus passerete quei momenti nel totale relax, riuscendo a ricaricare le batterie che serviranno ad affrontare gli impegni di tutti i giorni. Il completo a una piazza della Juventus è composto dal lenzuolo di sotto (per il materasso), dal lenzuolo di sopra e dalla federa per rivestire il cuscino.

Completo Letto Juventus: ascquistalo su Amazon

Il completo letto a una piazza della Juventus su Amazon

Le lenzuola a cui i tifosi bianconeri non possono rinunciare sono disponibili sul sito di Amazon ad un prezzo vantaggioso, grazie anche allo sconto del 4% applicato su questo prodotto. La spedizione è gratuita! Le recensioni di questo prodotto certificano l'assoluta qualità del completo letto, sia da chi l'ha comprato per sé , ma anche per chi lo ha scelto come idea regalo per un amico.

Caratteristiche principali del completo letto a una piazza della Juventus F.C.

MATERIALE DI QUALITA ': il set è composto al 100% da puro cotone. Grazie a questo materiale lenzuola e federa si adattano perfettamente ad ogni tipo di stagione e sono facilmente lavabili.

: con le sue dimensioni il completo ad una piazza della Juventus si adatta a tutti i letti singoli in commercio. DECORAZIONI DA TIFOSO DOC: le lenzuola hanno due fantasie diverse: quello di sotto ( che si poggia sul materasso) è tutto bianco con incisi in nero il simbolo della Juventus. Il lenzuolo di sopra invece ha ai lati due bande bianche, al centro una nera con nome e simbolo in grande della squadra. La federa richiama la stessa fantasia del lenzuolo di sopra ma a bande invertite.

Grazie alla realizzazione in cotone il completo per letti singoli della Juventus può essere utilizzato in tutte le stagioni. Il cotone infatti per le sue proprietà termiche permette di riscaldarsi nei mesi più freddi e di rimanere freschi in quelli più caldi.

Lenzuolo Juventus: in offerta su Amazon il completo bianconero!