Bottiglia Termica in acciaio Inox per ufficio o escursioni - Prodotto Ufficiale Juventus F.C.

Pensate che, ogni anno, vengono venduti solo in Italia 8 miliardi di bottiglie d'acqua in plastica che, tradotto in termini di inquinamento, equivale a qualcosa di irrimediabilmente dannoso. Il nostro Paese, purtroppo, ne detiene il triste record europeo.

Scegliere una borraccia termica infatti permette di ridurre la diffusione della plastica e garantisce anche un consumo più salutare della bevanda, in quanto quelle in plastica rilasciano delle microparticelle che noi ingeriamo durante il consumo.

Insomma, la borraccia termica è sicuramente una scelta ponderata, ad impatto zero e salutare. Il tutto può essere accompagnato dalla passione sportiva che ti contraddistingue da sempre: quella per la Juventus. Ecco perché su Amazon è possibile acquistare la bottiglia termica Juventus F.C. ufficiale. Scopri l'offerta dedicata.

Juventus Borraccia termica in offerta su Amazon

Borraccia Juventus Amazon: le caratteristiche

La bottiglia termica della Juventus si presenta in pieno stile Juve: color nero con lo stemma design della squadra di un color biancastro (quasi alluminio) che richiamo il tappo della bottiglia.

Il materiale del prodotto è acciaio inossidabile e la sua caratteristica, oltre al marchio bianconero, è che riesce a mantenere per diverse ora la temperatura delle bevande. Che tu la riempa con acqua, the o qualsiasi altro liquido, la bottiglia termica Juventus lo mantiene caldo o freddo. Una cosa non da poco, soprattutto per l'estate quando le bevande fresche (se non stannoin frigo) si scaldano subito.

La capienza della borraccia termica Juventus è di 500 ml. Grazie alle sue dimensioni, infatti, è facilmente trasportabile senza che occupi troppo spazio.

Juventus Bottiglia alluminio in offerta su Amazon