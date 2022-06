Slip Uomo Cotone Juventus F.C. Prodotto Ufficiale - Multipack 6 slip

Quando si parla di slip da uomo, si deve prestare massima attenzione alle caratteristiche specifiche che compongono il prodotto per avere il massimo del confort . Spesso quando si acquistano degli slip, realizzati magari, con basso contenuto di cotone , si incorre in una serie di fastidi che rischiano di rovinarci intere giornate. Succede, ad esempio, che vengano realizzati con tessuti poco adatti alla traspirazione della pelle, che possono provocare irritazioni. Oppure che il tessuto elastico , necessario per una maggiore e comoda vestibilità, sia di scarsa qualità. Dopo pochi lavaggi in lavatrice i nostri slip saranno completamente deformati e non potranno essere indossati.

Per evitare queste spiacevoli situazioni, abbiamo scovato un'offerta dedicata a tutti i tifosi bianconeri, di un multipack composto di 6 paia di slip da uomo, realizzati in cotone della Juventus F.C.. Gli slip sono un prodotto ufficiale al 100%. La società bianconera infatti, mette a disposizione, anche on- line, moltissimi prodotti brandizzati: dai kit da gioco agli accessori passando per gli articoli d'abbigliamento. Gli slip, anche leggendo le recensioni di chi le ha comprate, sono sicuramente uno dei prodotti più apprezzati tra i sostenitori della Vecchia Signora. Gli slip possono essere acquistati per gli adulti ma anche per i bambini: in effetti aprendo il link qui in basso potrete selezionare le diverse taglie disponibili, così da poter scegliere il destinatario del regalo senza limiti d'età.

Slip da uomo Juventus: prodotto ufficiale su Amazon

Slip da uomo in offerta su Amazon

Nonostante questo non sia il periodo dei saldi, su Amazon, l'offerta per gli slip ufficiali della Juventus è davvero irripetibile. Non solo per il prezzo super conveniente, ma perché la promo prevede un multipack composto da sei paia di slip. Gli slip potranno essere comodamente ordinati da casa con un click, e li riceverete direttamente a casa senza ulteriori costi aggiuntivi visto che la spedizione è totalmente gratuita.

Inoltre qualora aveste dei problemi con il prodotto che avete acquistato, ad esempio potreste aver sbagliato la taglia degli slip, Amazon grazie alla garanzia legale e al diritto di recesso vi permette di restituirlo entro 30 giorni.

