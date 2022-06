Cappello con visiera originale Juventus F.C. 100% Cotone in offerta su Amazon

Il caldo torrido di questi giorni, molto piacevole per chi è in vacanza al mare o in montagna, ma altrettanto spiacevole per chi è costretto a rimanere ancora in città, può mettere a dura prova la nostra tenuta fisica . Ci sono molti modi in questo periodo, per lenire gli effetti, che a volte possono essere pericolosi, del caldo eccessivo. Anzitutto non bisognerebbe uscire nelle ore più calde, e poi si dovrebbe bere molta acqua accompagnata da una quantità maggiore di frutta e verdura.

Un altro escamotage per evitare brutti scherzi causati dal sole, è quello di indossare un cappello con visiera che ci permette di rimanere protetti dal sole e allo stesso tempo ci fornisce una zona d'ombra all'altezza del viso. In questi giorni proprio per questo, abbiamo scovato su Amazon un prodotto che potrà tornarvi davvero molto utile, per evitare qualsiasi spiacevole incidente. Stiamo parlando del cappello con visiera marchiato Juventus F.C. , una replica ufficiale con i colori della squadra più titolata d' Italia, realizzato interamente in cotone. Un gadget pensato per tutti i tifosi Juventini che vogliono indossare con orgoglio il nome della loro squadra, in tutte le occasioni.

Cappello Juve con visiera in offerta su Amazon

Juventus F.C : il cappello con visiera da uomo, donna e bambino

L'aspetto più intrigante di questo prodotto è la sua universalità. Infatti il berretto, data la sua linea estremamente minimal, in pieno stile Juventus, è unisex. Questo vuol dire che può essere utilizzato indifferentemente da donne e uomini di ogni età, mantenendo perfettamente lo stile Juventino. Attenzione però: grazie al cinturino regolabile il cappello con visiera, sarà un accessorio apposito anche per i bambini.

Ma come si chiamano i cappelli con visiera in realtà? Ci sono diversi modelli di berretti in commercio. Quello proposto è il classico Dad Hat, riconoscibile grazie alla visiera curva e al profilo basso, dotato di cinturino per la regolazione della misura. Gli altri due modelli principali sono lo Snapback che ha la visiera piatta, il profilo alto ed è regolabile e il Fitted Hat sempre con visiera piatta e profilo alto, ma non è regolabile.

