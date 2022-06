Juventus F.C. Slip Mare - Beachware - Bambino e Ragazzo - 100% Originale

Finalmente ci siamo: dopo i freddi mesi invernali, è arrivata, infine, la stagione preferita da adulti e bambini, l'estate. Sono i giorni questi in cui si pensa dove passare le proprie vacanze, con l'annoso dilemma se andare in montagna oppure al mare. Giorni in cui si trovano le ultime energie per andare a scuola e lavoro prima delle meritate ferie, cercando intanto qualche ora di relax nei parchi o nelle piscine, per sfuggire al caldo che comincia a farsi sentire soprattutto nelle grandi città.