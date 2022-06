Braccioli per nuotare per bambini - Juventus F.C. 100% originale

L'arrivo dell' estate significa per tutti belle giornate, sole e soprattutto mare. È il momento dell'anno in cui si stacca la spina e si allentano le tensioni accumulate durante l'inverno per cercare un pò di meritato relax cercando conforto in spiaggia e in piscina.

Se siete alla ricerca di un' idea regalo per passare al meglio le giornate con i più piccoli, abbiamo selezionato su Amazon un' incredibile offerta per tutti i baby tifosi bianconeri: i braccioli per nuotare della Juventus F.C.

I braccioli della Juventus sono un pratico e divertente gioco con cui far divertire i più piccoli in massima sicurezza, per un' estate all'insegna della spensieratezza.

Braccioli Juventus per bambini in offerta su Amazon

Braccioli per bambini della Juventus dai 2 anni

I braccioli della Juventus che abbiamo scovato sul sito di e- commerce più famoso al mondo, sono adatti per i bimbi dai 2 ai 6 anni di età. Il peso consigliato per l'utilizzo di questo divertente prodotto, è compreso tra i 6 e i 20 kili.

I braccioli sono molto resistenti, ma soprattutto sono estremamente sicuri: grazie alla presenza di due camere d'aria e due strati di galleggianti, la nuotata dei più piccoli sarà confortevole e completamente priva di rischi.

