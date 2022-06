Canotto gonfiabile Juventus F.C. per bambini per divertimento in piscina - Prodotto 100% originale

Se avete scelto il mare come destinazione delle vostre vacanze , insieme ai vostri figli , non potete perdere l'occasione di regalare uno dei giochi più divertenti e popolari dell'estate: il canotto gonfiabile della Juventus F.C.

Un regalo perfetto per tutti i baby tifosi bianconeri, per crescerli sin da piccoli con i colori della squadra più vittoriosa d'Italia. Il canotto è molto resistente essendo realizzato in PVC, e questo vi garantirà un'ottima tenuta. Inoltre grazie alla sua resistenza è difficile da bucare, specialmente per un bambino di pochi mesi.

Canotto gonfiabile Juventus in offerta su Amazon

Il canotto gonfiabile della Juventus per bambini in offerta su Amazon

Il canotto della Juventus è pensato per i bambini a partire dai 36 mesi di età. Ovviamente l'utilizzo è strettamente consigliato con la supervisione di un adulto. Il canotto gonfiabile ha un diametro di circa 54 centimetri, ed è perfetto per i più piccoli che potranno fare lunghe "passeggiate" in acqua, nella massima comodità, rimanendo tranquillamente seduti.

Il canotto della Juventus, è in offerta sul sito di Amazon. Grazie al link inserito qui sotto con pochi semplici click, riceverete direttamente a casa vostra questo fantastico passatempo estivo per far divertire i più piccoli in ogni momento della giornata.

Inoltre grazie all'acquisto on- line attraverso il sito del leader dell' e- commerce, disporrete di tutti i benefit che Amazon mette a disposizione dei propri clienti. Uno dei più vantaggiosi è la politica dei resi, che vi permette di restituire il prodotto acquistato qualora vi arrivasse danneggiato, o qualora non ne siate soddisfatti.

Per il canotto della Juventus la spedizione è totalmente gratuita.

Canotto gonfiabile Juventus in offerta su Amazon