Set Bagno Asciugamano + Ospite Juventus F.C. - 100% Cotone - Prodotto originale

Per tutti gli appassionati, che tifano Juventus, abbiamo trovato su Amazon un fantastico prodotto utile per l'igiene personale, d usare in casa ma anche, ad esempio, in palestra: stiamo parlando del set da bagno asciugamano + ospite realizzato in spugna di cotone, un prodotto ufficiale della squadra bianconera al 100%.

Il set è composto da due asciugamani, uno più grande per mani e viso e l'altro di dimensioni più piccole da bidet.

Juventus set bagno in offerta su Amazon

Set Bagno Asciugamano + Ospite: il prezzo in offerta su Amazon, per i tifosi Juventini

L'articolo può essere acquistato direttamente sullo store di Amazon in super offerta, ad un prezzo davvero contenuto considerando che a casa vostra non arriverà un singolo asciugamano, ma ben 2. Con pochi semplici click riceverete questo set di asciugamani da poter utilizzare non solo in casa ma anche in palestra, e durante l'attività fisica al parco.

La consegna del set è totalmente gratuita, inoltre acquistando direttamente sul sito di Amazon potrete godere di tutte le agevolazioni che il gigante dell' e- commerce mette a disposizione dei suoi clienti, come la garanzia legale ( estendibile fino ai 3 anni) e il diritto di recesso che vi permette di restituire gli articoli comprati entro i 30 giorni dell'arrivo del prodotto. Una tutela, questa, davvero indispensabile qualora non doveste trovarvi soddisfatti dell'acquisto fatto o se vi dovesse arrivare rotto o danneggiato.

Juventus set bagno in offerta su Amazon