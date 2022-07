L'ultimo libro di Alex Del Piero - Manualex - Tutto il bello del calcio

Pinutricchio ha ormai da tempo appeso gli scarpini al chiodo, ma in questi anni non è di certo rimasto senza fare niente. Ha scritto ben 4 libri, raccontando con mille sfumature il percorso che lo ha visto protagonista nella storia recente del nostro calcio, imprimendo per sempre un segno con quella maglia bianconera sulle spalle.

Manualex: il libro di Alex Del Piero in offerta su Amazon

Per tutti i tifosi della Juventus, ma anche per coloro che amano il calcio nella sua più intima essenza, in offerta su Amazon è disponibile l'ultimo libro scritto in collaborazione con il giornalista sportivo Marco Cattaneo, da Alessandro Del Piero: Manualex, tutto il bello del calcio, edito da Rizzoli.

Manualex non racconta solo aneddoti, ricordi ed emozioni che l'ex numero dieci della Juventus ha vissuto e provato durante la sua straordinaria carriera. E' anche un manuale, per l'appunto, che indaga su numeri, statistiche, informazioni, curiosità, classifiche, record sull'ultima storia recente del calcio nazionale ed internazionale e non solo.

