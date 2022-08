Seconda maglia Juve 2023 personalizzabile con nome e numero - Replica ufficiale

La Juventus di Massimiliano Allegri è pronta a ricominciare il campionato sulla scia di quello appena concluso: vincendo . Una stagione da protagonisti quella dei bianconeri, condita dal piazzamento che vale la qualificazione alla prossima edizione della Champions League . I tifosi della Vecchia Signora non vedono l'ora di tornare allo stadio per supportare i loro beniamini, in casa tra le mura dello Stadium, ma anche in trasferta .

Proprio per loro, per portare sempre e ovunque, i colori bianconeri, abbiamo selezionato su Amazon un'offerta a cui non potranno rinunciare: la nuovissima seconda maglia della Juventus per la stagione 2022/2023, personalizzabile con nome e numero, e disponibile in 9 taglie differenti, per soddisfare i desideri dei più piccoli ma anche degli adulti.

La seconda maglia della Juventus è la classica divisa "away", quella utilizzata nei match lontani da Torino, in campionato e nelle coppe. La maglia è realizzata al 100% in poliestere ed è in total black, con il main sponsor decorato all'intero, da una fantasia "tempesta". La maglia è facilmente lavabile sia a mano che in lavatrice, selezionando la modalità "basse temperature".

Seconda maglia Juve 2022/2023 nera: da bambino e adulto

La seconda maglia della Juventus è disponibile in 9 diverse misure, una scelta voluta dalla società per far si che tutti i supporters bianconeri abbiano la possibilità di indossarla, dai bimbi fino agli adulti. Le taglie partono dalle più piccole, che sono pensate per i bambini con età compresa dai 4 ai 12 anni, finno ad arrivare alle taglie per ragazzi e adulti che partono dalla S per arrivare alla XL.

La seconda maglia della Juventus è dotata di un'ottima vestibilità, grazie anche al materiale di cui è composta, molto elasticizzata e resistente a scuciture ed abrasioni. Il consiglio è quello di seguire le misure che di solito utilizzate nell'abbigliamento di tutti i giorni. Tuttavia se sentiste il bisogno di avere una maggiore sicurezza, potrete seguire l'immagine guida che troverete sulla scheda di questo prodotto, che vi aiuterà nella scelta della misura più adatta alle vostre esigenze.

La maglia inoltre è personalizzabile con nome e numero del vostro giocatore preferito, selezionando il "personalizza ora" che troverete prima di aggiungere al carrello. La grafica con cui verrà personalizzata la seconda maglia della Juve è realizzata in alta definizione per una qualità e una durata davvero eccellente.

