Zaino da scuola Seven - Juventus F.C. originale a un prezzo super su Amazon

L'estate non è ancora finita, ma è tempo ormai di cominciare a pensare agli acquisti necessari per l'inizio del nuovo anno scolastico . Tra poco bimbi e ragazzi di tutta Italia ritorneranno tra i banchi di scuola, in un anno in cui si ritornerà in totale presenza dopo i due anni alternati con la didattica a distanza.

Per facilitarvi nella scelta delle cose da comprare nelle prossime settimane, abbiamo selezionato sul sito di Amazon un'offerta davvero imperdibile. Stiamo parlando del nuovissimo zaino da scuola firmato Seven della Juventus F.C., pensato per tutti i tifosi della Vecchia Signora da oggi in promozione con uno sconto del 18%.

Lo zaino della Juventus è perfetto per andare a scuola, grazie alla sua enorme capacità contenitiva, ed è estremamente comodo per via dei suoi spallacci imbottiti e del tessuto totalmente traspirante. Anche lo schienale è pensato per soddisfare la comodità di chi lo indossa, essendo ergonomico, preformato e molto morbido. Il fondo è rigido in modo che la struttura, nel suo complesso, rimanga inalterata e stabile anche a pieno carico.

Zaino Juventus Seven in offerta su Amazon

Zaino Juventus Seven: elementari e non solo

Lo zaino Seven della Juventus è adatto per i più piccoli, pensato per accompagnarli per tutto il percorso scolastico, dalle elementari fino, perché no, ad arrivare al liceo. In effetti lo zaino è realizzato con materiali di assoluta qualità, che vi permetterà l'utilizzo per molti anni a venire.

Seven è da sempre leader nel settore degli articoli scolastici, e ha studiato lo zaino della Juve nei minimi particolari. Le dimensioni da aperto sono 28x41x22 cm, ed è in grado di contenere libri, quaderni e astucci senza nessun impedimento, grazie anche alle zip laterali che permettono di estenderlo per una maggiore capacità.

Sono presenti anche una tasca frontale e una su pattina con una rete estraibile per portare sempre con voi un pallone, e una tasca a rete che fungerà da porta borraccia.

Attenzione perché lo zaino della Juventus non si presta soltanto all'uso scolastico, ma può essere utilizzato anche per i viaggi. Grazie alle sue dimensioni e alla sua grande capacità, anche a pieno regime, lo zaino potra essere usato per viaggi di breve media durata, con la possibilità di essere portato a bordo degli aerei di linee low-cost senza nessun costo aggiuntivo.

Zaino Juventus Seven in offerta su Amazon