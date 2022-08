Diari scuola Juventus 2022/2023 originali a prezzi imbattibili su Amazon

Siamo ancora in piena estate, ma è già tempo di organizzare le spese per il nuovo anno scolastico , che inizierà a settembre. Un accessorio indispensabile per tutti gli studenti è, ovviamente, il diario .

E da sempre il diario scolastico è anche motivo di orgoglio, piacere e distinzione. Ecco perché, per i veri tifosi juventini, abbiamo selezionato i migliori diari della Juve per iniziare con una marcia in più il nuovo anno accademico.

Diario Juventus: prodotto ufficiale 100%

Il primo diario che vi presentiamo è un prodotto originale della Juventus: il diario ufficiale bianconero. Dall'inconfondibile stile Juve, total black, con il nuovo stemma in copertina e ogni pagina dedicata a un riferimento storico della Vecchia Signora.

Indiscutibilmente bello e affascinante, i piccoli tifosi della Juve non possono resistere a questo diario dal design futuristico e dall'impaginazione accattivante.

16 Mesi - 01 Settembre 2022 al 31 dicembre 2023

- 01 Settembre 2022 al 31 dicembre 2023 Nuova Collezione Scuola 2022/2023

Scuola 2022/2023 Pagine Datate

Venditore Italiano - Spedizioni da Torino con Corriere Espresso

Diario Juventus Giallo con penna colorata in omaggio

Un po' più appariscente, ma altrettanto minimale è il diario giallo della Juventus. Cambia il colore della copertina rispetto a quello visto precedentemente, non tanto nel resto del prodotto.

Si tratta sempre di un prodotto originale Juventus, che richiama il colore di quella che è stata per diversi anni la seconda maglia della Juve. Per chi si vuole sbizzarrire e non ha intenzione di passare inosservato tra i banchi di scuola, ecco il diario perfetto.

Un'idea regalo molto interessante per i più piccoli che, per affrontare al meglio le avventure scolastiche, possono far affidamento su un gadget che rappresenta i colori, i simboli e l'essenza della propria fede sportiva.

Inoltre, per chi decide di acquistare questo diario della Juve su Amazon è prevista in omaggio una penna colorata.

DIARIO AGENDA SCUOLA JUVENTUS 2022/2023 + Omaggio Penna Colorata

copertina rigida

16 mesi DATATO

DATATO Pagine a quadretti 4 mm

4 mm Dimensioni :15 x 11 cm circa

