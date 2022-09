Prova gratuitamente Juventus TV su Amazon Prime Video

La stagione del grande calcio è ripartita alla grande e la curiosità degli appassionati è tale da abbracciare tante nuove dimensioni, utili per soddisfare tutta la fame di pallone che quotidianamente fa battere il cuore a milioni di tifosi. E un nuovo modo per sapere tutto sulla propria squadra del cuore è collegarsi direttamente alla tv ufficiale del club, fruibile su ogni device e con la possibilità di non far mai sentire soli i tifosi, aggiornandoli in tempo reale sulle vicende della loro squadra . Juventus TV nasce proprio con la voglia di portare il sostenitore bianconero all’interno del mondo juventino: un’esperienza h24 per 365 giorni all’anno, che offre la possibilità di conoscere da vicino i protagonisti e far vivere in prima battuta gli avvenimenti alle porte.

Scopri Juventus TV

Cos’è Juventus TV e come abbonarsi?

Juventus TV è un network dinamico e da sempre vicino ai tifosi bianconeri. Da qualche mese è presente anche all’interno del bouquet dei canali di Amazon Prime Video Channels, il servizio di contenuti extra che la piattaforma offre per soddisfare tutte le esigenze dei propri abbonati. Al costo di 3,99 euro al mese è possibile accedere in modo illimitato ai contenuti della tv ufficiale del club, e quindi scoprire da vicino tutte le ultime news legate al mondo juventino, il tutto sempre a portata di mano su qualsiasi device e in ogni luogo dove vi troviate. Un servizio efficiente e diretto, un modo semplice e intuitivo per entrare in contatto con l’universo bianconero.

Per accedere a Juventus TV è necessario essere abbonati ad Amazon Prime Video: il costo dell’abbonamento dal 15 settembre salirà a 49,90 euro all’anno, con la possibilità di spalmare la spesa mensilmente al costo di 4,99 euro e l’opportunità di poter recedere in qualunque momento al termine del periodo di copertura previsto dal contratto senza alcun costo aggiuntivo. Come detto però, per poter usufruire del servizio streaming e on demand di Juventus TV è necessario sottoscrivere poi un ulteriore abbonamento mensile di 3,99 euro. La piattaforma streaming offre però una vantaggiosa opportunità per tutti coloro che vogliono scoprire da vicino le peculiarità del canale grazie alla prova gratuita di 14 giorni che ogni utente può effettuare, e al termine della quale potrà decidere se procedere con la sottoscrizione dell’abbonamento o se limitarsi a godere dei contenuti della versione base di Amazon Prime Video.

Scopri l'abbonamento al servizio

Cosa include l’abbonamento?

Sono tanti i vantaggi offerti da Juventus TV: subito dopo il termine delle partite della squadra bianconera è possibile rivedere in modo integrale i match appena disputati, a seconda degli accordi legati ai diritti televisivi di ogni singola competizione:

le gare di Serie A 90’ dopo la fine, con highlights dopo 45’,

le gare di Champions League a partire dalla mezzanotte del giorno di gara,

quelle dell’Under 23/Next Gen 48 ore dopo la fine dell’incontro, con highlights disponibili tre ore dopo il match.

Inoltre è possibile seguire tutti gli avvenimenti in diretta con dati in tempo reale e accedere attraverso la piattaforma Pass Pro a video esclusivi, dietro le quinte, contenuti del passato, interviste, conferenze stampa live e molti altri contenuti dedicati anche a un pubblico giovane, e in particolar modo ai bambini. Tutto questo potendo sfruttare un periodo di prova di 14 giorni per assaporare da vicino i tanti vantaggi di sentire un tutt’uno col mondo bianconero.

Juventus TV, scopri i vantaggi dell'abbonamento