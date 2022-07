È molto semplice - Max Allegri racconta la sua filosofia di calcio

Massimiliano Allegri pubblica il suo secondo libro intitolato " è tutto molto semplice", il suo personale compendio sul calcio, ma anche sul mondo del calcio, vissuto da Max in prima persona in oltre 40 anni di attività professionistica, vissuta prima da calciatore e poi da allenatore.

Il libro di Massimiliano Allegri è una raccolta di annotazioni, appunti e regole, che l'attuale allenatore della Juventus ha scritto in tutti questi anni di carriera, abilmente riunite e messe in ordine con lo scopo di condividerle con tutti gli amanti del calcio. Questo libro, peraltro, è una confessione di tutto quello che Allegri ha imparato nel calcio e dal mondo del calcio, ma dall'altra è l'applicazione di ciò che gli è stato insegnato e che ha interiorizzato fino a proporre una sua filosofia e un suo credo calcistico e sportivo.

Per rendere semplice e più fruibile la lettura del suo libro "è tutto molto semplice" Allegri, che non vuole che il messaggio del suo scritto abbia solo una mera finalità didattica, ma anche fare un compendio sulla vita dell'uomo che sta dietro l'allenatore, ha pensato di suddividere i vari temi che fanno parte della sua filosofia di gioco in 32 semplici regole.

Per dirla alla Max "Non sono altro che massime che servono a sviluppare diverse linee di pensiero. Sono concetti base, perché il mio insegnamento non può prescindere dalla loro applicazione. Il mio modo di vivere calcio e sport si raggiunge in 32 regole. Le mie."

