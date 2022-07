Offerta Amazon imperdibile - Oral-B Smart 4 4500 Spazzolino elettrico

I ritmi frenetici della quotidianità prendono sovente il posto che dovrebbe essere dedicato all'igiene orale, non solo tra gli adulti ma anche tra i più piccoli. Proprio per questo abbiamo selezionato su Amazon un'offerta molto vantaggiosa per l'acquisto del nuovo Oral-B Smart 4 4500 lo spazzolino elettrico intelligente nella versione " black edition".

Lo spazzolino elettrico Oral-B Smart 4 4500 risolverà tutti i problemi legati al vostro sorriso, grazie alla sua realizzazione estremamente tecnologica dotata di sensore di pressione per la protezione delle gengive, il timer professionale di due minuti e il collegamento Bluetooth che collega il vostro spazzolino elettrico direttamente al vostro smartphone.

Uno spazzolino elettrico il vostro Oral-B Smart 4 4500 adatto agli adulti ma anche ai più piccoli grazie alle testine rotonde di cui è dotato. Acquistando lo spazzolino attraverso il link in basso sullo store di Amazon, riceverete anche il dentifricio AZ 3D white che rimuove il 100% delle macchie superficiali per una pulizia orale garantita.

Spazzolino elettrico Oral-B in offerta su Amazon

Oral-B Smart 4 4500 black edition: il prezzo su Amazon

La breve descrizione riportata di sopra serve a presentare un prodotto indispensabile alla cura della propria igiene orale degli adulti e dei più piccoli. Ma quanto costa Oral-B Smart 4 4500? Lo spazzolino elettrico nella sua black edition è in offerta su Amazon a poco meno di 60 euro, che comprende anche il dentifricio AZ 3D white per far splendere ancora di più il vostro sorriso e quello dei vostri figli.

L'offerta è valida per pochi giorni, ossia fino ad esaurimento scorte. L'articolo arriverà a casa vostra scontato del 56%, uno sconto davvero importante.

Spazzolino elettrico Oral-B in offerta su Amazon