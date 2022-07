Le migliori sedie da gaming in offerta per il Prime Day a prezzi imbattibili

Che voi siate appassionati di videogiochi o lavoratori da remoto (o in smartworking), o ancora, persone che per lavoro o per passione passano tanto tempo davanti allo schermo di un PC seduti a una scrivania, la sedia è uno degli strumenti principali per preservare la propria salute e prevenire fastidiosi dolori alla schiena e al collo.

Sul mercato sono presenti moltissime sedie da gaming, adatte a giocatori incalliti, che passano molte ore al PC con l’obiettivo di migliorarsi o superare un livello o una sfida impossibile, spesso anche collegati da remoto con il proprio team o gruppo di amici con cui si gioca insieme.

Su Amazon, approfittando dei Prime Day 2022, sono disponibili moltissime occasioni per portarsi a casa una sedia da gaming a prezzi imbattibili, vediamone alcune.

AutoFill Sedia Gaming Ergonomica

Una sedia da gaming professionale e dal design ergonomico, realizzata con materiali di alta qualità e con supporti per la colonna vertebrale e le zone cervicali e lombari. Include anche un poggiapiedi estraibile, ottimo per i momenti di riposo post gioco o durante le giornate di ufficio.

Acquista la Sedia Gaming AutoFill con uno sconto del 30%

Oversteel Ultimet

Ergonomica e con portata fino a 120 kg di peso, la Oversteel Ultimet è una sedia da gaming o per ufficio disponibile in 8 colorazioni con base in nylon e pistone per la regolazione dell’altezza. Contiene supporti per cervicali e lombari con shiona da alta intensità.

Disponibile per il Prime Day 2022 al 27% di sconto.

Acquista la Oversteel Ultimet con il 27% di sconto

Sedia Gaming Zeanus con Massaggio

La Zeanus è una sedia da gaming particolarmente adatta per chi passa molte ore su un videogioco e per chi pratica gli e-sports. Ha un supporto lombare con massaggio integrato ed è interamente realizzata in fibra di carbonio.

Acquistala durante il Prime Day per approfittare del 20% di sconto.

Razer Iskur Black - Sedia Gaming con supporto lombare integrato

La sedia da gaming e ufficio Razer Iskur Black ha supporto lombare integrato e l’altezza regolabile, cuscini in schiuma ad alta densità e braccioli con imbottitura memory foam, telaio rinforzato in acciaio e seduta inclinata per garantire sostegno totale per lungo tempo di gioco.

Disponibile per il Prime Day al 35% in meno

Sedia Gaming Ufficio GTPLAYER

ANche la GTPLAYER ha l’altezza regolabile e supporto lombare, disponibile in 10 colori, quella che vi presentiamo oggi per il Prime Day è nero-blu e con uno sconto del 30%. Ergonomica, realizzata con materiali di alta qualità, con cuscino regolabile e una garanzia di restituzione di 30 giorni.

Acquista la sedia GTPLAYER con sconto 30%

LUCKRACER - Sedia Gaming con Poggiapiedi

La LUCKRACER è una sedia da gaming e ufficio con poggiapiedi e supporto lombare, ergonomica e girevole. Ha a disposizione un cuscino per massaggio lombare attraverso un collegamento USB di facile utilizzo, ottimo dopo aver passato lunghe ore al PC.

Per il Prime Day la LUCKRACER è in sconto 30%