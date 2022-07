Prime Day di Amazon, le cuffie in offerta oggi

La musica ci accompagna in ogni momento della giornata e l’ascolto della colonna sonora della nostra vita è un happening personale, intimo, reso privato dall’utilizzo di cuffie di ogni genere. Oggi, in occasione del secondo giorno di sconti dell’ Amazon Prime Day abbiamo selezionato le migliori cuffie in offerta. Che siate amanti delle cuffie ingombranti, con grande personalità, o di quelle più discrete siamo certi che troverete il modello perfetto per voi. Di seguito la nostra selezione con il relativo link per procedere all’acquisto.

OPPO Enco W12

OPPO sta spopolando sul mercato grazie ai suoi prezzi estremamente competitivi e l’ottima qualità dei prodotti. La prima offerta che vi proponiamo oggi è una cuffia in-ear senza fili, elegante e discreta, compatibile sia con IOS che con Android. Se volete usarle per il lavoro, vi interesserà sicuramente l’algoritmo intelligente che traccia la voce umana e la separa dal rumore di fondo in tempo reale, per chiamate nitide in ogni condizione.

Bose Auricolari con cancellazione del rumore QuietComfort

Sapete già dove vogliamo andare a parare, niente rumori esterni, niente voci di sottofondo, solo musica per le vostre orecchie. La fama di Bose la precede, per questo motivo queste cuffie in offerta per il Prime Day sono sicuramente un acquisto da non lasciarsi scappare. I controlli touch sono semplici, la cancellazione del rumore è essenziale e l’audio è estremamente fedele grazie a un'esclusiva architettura acustica che dà vita a musica, podcast e video. Ultima chicca è ll'Active EQ ottimizzato per il volume che mantiene il suono nitido ed equilibrato a qualsiasi livello.

OPPO Enco Air W32

Torniamo al brand OPPO con un’altra versione di cuffie in-ear che potrebbero interessarvi. In questo caso è degno di nota il design ultra leggero, appena 3,75 grammi ad auricolare, che si adatta perfettamente alla forma dell’orecchio. Interessante è anche la durata della batteria, specialmente se avete la tendenza a dimenticarvi di caricare i dispositivi, una ricarica può durare una settimana intera contando di utilizzarle ogni giorno.

Samsung Galaxy Buds2

Le ear-buds di Samsung si sono dimostrate estremamente competitive sul mercato sia in termini di durata della batteria che per la cancellazione del rumore, che permette di utilizzarle in ogni condizione senza alcun problema. Parlando di musica, beh, i bassi sono talmente profondi da fondersi col battito cardiaco. Sicuramente da provare!

JBL Quantum ONE Cuffie Gaming Over

Passando a un altro tipo di cuffie, quelle over-ear, vi segnaliamo questo modello che si presta sia per un utilizzo di tipo lavorativo che per il gaming. Grazie alla tecnologia JBL QuantumSPHERE 360, che integra sensori di movimento del capo (su PC), le Quantum ONE offrono agli amanti dei videogiochi la sensazione di essere totalmente immersi nel gioco e, per chi lavora da remoto, la sensazione di essere in ufficio.

Bose Cuffie wireless SoundLink Around Ear II

L’ultima offerta di oggi include un prodotto essenziale per gli amanti della musica, delle cuffie over-ear di design e che vantano un suono profondo ed estremamente coinvolgente. Che vogliate ascoltare la vostra rock band preferita oppure le ultime hit del momento, queste cuffie in offerta vanno incontro a ogni vostro gusto musicale, senza giudicare.

