Soladria Serie A Elite: subito un big match

Dopo quasi un mese di stop, la Soladria Serie A Elite è pronta a ricominciare in grande stile: la settima giornata mette subito davanti le due squadre che si sono sfidate nella finale playoff della scorsa stagione, Rovigo e Viadana. I veneti campioni in carica cercano il riscatto dopo l’ultimo scontro diretto, un pareggio che è costato una cocente eliminazione ai gironi dalla Coppa Italia (anche questa conquistata nel 2025), perciò puntano tutto sul campionato, dove finora hanno ottenuto cinque vittorie su sei incontri, mentre hanno perso solo contro il Petrarca primo e distante un punto in classifica. Dall’altra parte i lombardi, dopo tre successi convincenti, hanno perso due delle ultime tre gare di Serie A, tra cui l’inaspettato tonfo con il Vicenza, poi battuto ai quarti di Coppa Italia.
Il programma
Sono in programma oggi anche le sfide di altre due big come Petrarca e Valorugby. La capolista affronta il Mogliano, reduce da tre vittorie di fila e sempre più vicino alla zona playoff, mentre gli emiliani dovranno vedersela con i Lyons, ultimi in classifica con cinque ko nelle prime sei giornate. Subito sotto le prime quattro della classe ci sono come l’anno scorso le Fiamme Oro, che partono decisamente favorite contro il Colorno, penultimo e sconfitto nell’ultimo scontro diretto di Coppa Italia con un netto 13-52. Chiude la giornata l’incontro di domani tra Vicenza e Biella, che cerca la sua prima vittoria in Serie A.