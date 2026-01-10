Soladria Serie A Elite: subito un big match

Dopo quasi un mese di stop, la Soladria Serie A Elite è pronta a ricominciare in grande stile: la settima giornata mette subito davanti le due squadre che si sono sfidate nella finale playoff della scorsa stagione, Rovigo e Viadana. I veneti campioni in carica cercano il riscatto dopo l’ultimo scontro diretto, un pareggio che è costato una cocente eliminazione ai gironi dalla Coppa Italia (anche questa conquistata nel 2025), perciò puntano tutto sul campionato, dove finora hanno ottenuto cinque vittorie su sei incontri, mentre hanno perso solo contro il Petrarca primo e distante un punto in classifica. Dall’altra parte i lombardi, dopo tre successi convincenti, hanno perso due delle ultime tre gare di Serie A, tra cui l’inaspettato tonfo con il Vicenza, poi battuto ai quarti di Coppa Italia.