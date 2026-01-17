Petrarca, scontro al vertice per sfatare il tabù Valorugby

Domani il Petrarca capirà se è davvero pronta a puntare alla conquista del campionato: c’è una maledizione da rompere. La squadra di Padova, capace di vincere tutte le ultime otto partite giocate, affronterà la sua bestia nera, il Valorugby, che non riesce a battere da quasi tre anni. In questo periodo sono arrivati tre pareggi e tre sconfitte, l’ultima delle quali al debutto stagionale. Un successo in Emilia farebbe volare ancora più in alto in classifica il Petrarca capolista, ma anche i diavoli reggiani sono molto motivati. Il Valorugby è una presenza fissa nei primi quattro posti dal 2019, eppure non è mai riuscito a inserirsi nell’alternanza Rovigo-Petrarca: nessuno scudetto nel suo palmarès. Anche in questa stagione un posto ai playoff sembra alla portata, ma arrivarci da primi in classifica sarebbe una gradita novità oltre che una notevole botta di autostima. L’obiettivo degli emiliani è quindi tenere viva la striscia positiva contro i veneti, perché sconfiggendoli in questo scontro al vertice conquisterebbero la vetta.