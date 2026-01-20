Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

La fiamma olimpica accende Viadana: sport, passione e orgoglio giallonero

Grande partecipazione a Viadana per il passaggio della fiamma olimpica: la città rende omaggio ai valori dello sport e alla sua tradizione rugbistica, con il Rugby Viadana 1970 protagonista nel Soladria Serie A Elite
3 min
La fiamma olimpica accende Viadana: sport, passione e orgoglio giallonero

Alla fiamma olimpica che ha attraversato ieri, lunedì 19 gennaio, Viadana ha risposto con un caloroso e partecipato bagno di folla. Migliaia di viadanesi hanno accompagnato i tedofori lungo il percorso cittadino, trasformando il passaggio della fiaccola in una vera e propria festa collettiva, fatta di applausi, incitamenti ed entusiasmo.

La fiamma è partita dal piazzale del PalaFarina e ha percorso circa tre chilometri nel cuore della città, attraversando le vie principali e raccogliendo il massimo tributo in piazza Manzoni, dove il tedoforo si è fatto largo tra una folla compatta e festante. Un momento particolarmente sentito, che ha unito simbolicamente sport, comunità e valori olimpici.

Il percorso ha poi previsto la sosta davanti al palazzo municipale, dove il sindaco Nicola Cavatorta ha salutato la fiamma olimpica, sottolineando l’orgoglio della città per aver ospitato un evento di tale rilevanza. Il viaggio viadanese della fiaccola si è concluso in via Roma: qui la fiamma, una volta spenta, è stata caricata su un pulmino diretto verso la successiva tappa di Brescello.

Viadana, da sempre città profondamente legata allo sport, ha così confermato la propria vocazione e passione sportiva. Non è un caso che proprio qui abbia sede uno dei club più importanti del rugby italiano, il Rugby Viadana 1970, che milita nel Soladria Serie A Elite. La squadra giallonera sta vivendo una stagione di grande livello ed è attualmente seconda in classifica, portando alto il nome della città sui campi di tutta Italia.

Una giornata, dunque, che ha saputo unire il prestigio internazionale della fiamma olimpica con l’orgoglio locale di una comunità che vive lo sport come parte integrante della propria identità.

thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Rugby

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS