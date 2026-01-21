Rugby: Fir e Sky svelano i 33 convocati azzurri per il Sei Nazioni 2026

La Federazione Italiana Rugby e Sky Sport hanno svelato nello Sky Campus di Milano i nomi dei 33 convocati azzurri per l’edizione 2026 del Guinness Sei Nazioni, al via il 5 febbraio allo Stade de France di Parigi: la partita inaugurale vedrà in campo i campioni in carica della Francia contro l’Irlanda. In arrivo uno spettacolo europeo ad alta intensità grazie alle performance di Francia, Galles, Inghilterra, Irlanda, Italia e Scozia in diretta su Sky e in streaming su Now, con le 5 gare degli azzurri visibili anche in chiaro su TV8 a partire da Italia-Scozia del 7 febbraio a Roma. I 15 match di uno dei tornei rugbystici più prestigiosi al mondo saranno tutti in esclusiva live nella Casa dello Sport, che come sempre garantirà una copertura editoriale completa, fatta di circa 100 ore tra eventi live e studi: non solo il Sei Nazioni, tra febbraio e aprile in campo anche il Sei Nazioni Under 20 - dal 6 febbraio, con la gara inaugurale tra Italia e Scozia a Treviso - e il Guinness Sei Nazioni Femminile al via l’11 aprile a Parigi con Francia-Italia, per un totale di 45 match complessivi nell’arco dei tre mesi.

I convocati azzurri

Nella Casa dello Sport il ct degli azzurri - al terzo torneo sulla panchina della Nazionale - ha ufficializzato la lista dei 33 convocati che si raduneranno domenica 25 gennaio a Verona per iniziare la preparazione in vista del debutto di sabato 7 febbraio all’Olimpico contro la Scozia. La sfida assegnerà i primi punti e la “Cuttitta Cup”, il trofeo in palio tra le due Nazionali in occasione degli scontri diretti nel Guinness Sei Nazioni. Ecco i convocati della Nazionale: Piloni - Simone Ferrari (Benetton Rugby, 69 caps), Danilo Fischetti (Northampton Saints, 58 caps), Muhamed Hasa (Zebre Parma, 4 caps), Marco Riccioni (Saracens, 36 caps), Mirco Spagnolo (Benetton Rugby, 19 caps); Tallonatori - Tommaso Di Bartolomeo (Zebre Parma, 6 caps), Pablo Dimcheff (Colomiers Rugby, 3 caps), Giacomo Nicotera (Stade Français, 36 caps); Seconde Linee - Niccolò Cannone (Benetton Rugby, 58 caps), Riccardo Favretto (Benetton Rugby, 8 caps), Federico Ruzza (Benetton Rugby, 67 caps), Andrea Zambonin (Exeter Chiefs, 14 caps); Terze Linee - Lorenzo Cannone (Benetton Rugby, 33 caps), Alessandro Izekor (Benetton Rugby, 8 caps), Michele Lamaro (Benetton Rugby, 49 caps), Samuele Locatelli (Zebre Parma, esordiente), David Odiase (Zebre Parma, 3 caps), Manuel Zuliani (Benetton Rugby, 38 caps); Mediani di mischia: Alessandro Fusco (Zebre Parma, 20 caps), Martin Page-Relo (Bordeaux, 21 caps), Stephen Varney (Exeter Chiefs, 36 caps); Mediani di apertura - Giacomo Da Re (Zebre Parma, 6 caps), Paolo Garbisi (Toulon, 49 caps); Centri - Juan Ignacio Brex (Toulon, 49 caps), Leonardo Marin (Benetton Rugby, 17 caps), Damiano Mazza (Zebre Parma, esordiente), Tommaso Menoncello (Benetton Rugby, 34 caps), Paolo Odogwu (Benetton Rugby, 7 caps); Ali/Estremi - Matt Gallagher (Benetton Rugby, 3 caps), Monty Ioane (Lione, 42 caps), Louis Lynagh (Benetton Rugby, 9 caps), Lorenzo Pani (Zebre Parma, 8 caps), Edoardo Todaro (Northampton Saints, 1 cap).

La copertura editoriale

Per il Guinness Sei Nazioni di Sky Sport scenderà in campo la migliore squadra di sempre: in campo Diego Dominguez (74 caps, miglior marcatore azzurro di sempre e uno dei sette giocatori ad aver superato i 1000 punti internazionali), Andrea De Rossi (32 caps, capitano al Sei Nazioni 2004), Pippo Frati (4 caps, allenatore) e Alessandro Moscardi (44 caps, capitano al Sei Nazioni 2002). I top match saranno affidati alla telecronaca di Francesco Pierantozzi, Moreno Molla seguirà giorno per giorno dal ritiro dell’Italia gli allenamenti della squadra e farà parte del team dei telecronisti insieme a Federico Fusetti e Paolo Malpezzi. A questa edizione l’Italia arriva con forti ambizioni e spinta da un movimento in grande crescita. L’esordio degli azzurri è in programma sabato 7 febbraio alle 15.10 all'Olimpico di Roma contro la Scozia: l’appuntamento, in diretta su Sky Sport Uno, TV8 (in chiaro come tutti i 5 incontri dell’Italia nel torneo) e Now, sarà preceduto da un ricco prepartita direttamente sul campo, condotto da Diego Dominguez e Andrea De Rossi. Al termine della sfida non mancheranno le interviste, le analisi e i commenti con i protagonisti. Durante il torneo, su Sky Sport 24 le notizie, le interviste, gli highlights delle partite e il tradizionale appuntamento con Obiettivo Rugby Sei Nazioni, il lunedì alle 17.45 con Diego Dominguez, che replicherà la sua presenza in studio anche nella giornata di giovedì nelle edizioni del canale all news. Il Sei Nazioni sarà protagonista anche sui canali social ufficiali di @SkySport e godrà di una copertura completa su Facebook, Instagram, Tik Tok e X, #SkyRugby, oltre che sul sito SkySport.it e nella sezione premium Sky Sport Insider.