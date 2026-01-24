Il Viadana non si ferma e affronta il Petrarca© .

Nella scorsa giornata del Soladria Serie A Elite è cominciata a emergere in classifica la differenza tra le prime quattro e le altre concorrenti alla zona playoff, che devono darsi da fare se vogliono recuperare terreno nelle dieci partite ancora da giocare della regular season. Al secondo posto alle spalle del Valorugby si trovano a pari merito Rovigo, Petrarca e Viadana, che dopo otto turni hanno accumulato ben 7 punti di vantaggio sulle Fiamme Oro, scottate dalla pesante sconfitta nello scontro diretto con il Viadana. Ma non c’è tempo per piangersi addosso, perché il calendario offre subito ai poliziotti cremisi un’occasione per rilanciare le proprie ambizioni: oggi affronteranno il Rovigo, che una settimana fa ha inflitto un devastante 74-7 al Biella. Servirà un’impresa alle Fiamme Oro: nelle ultime nove partite giocate contro i veneti hanno sempre perso.

Playoff

I poliziotti cremisi non sono gli unici in cerca di riscatto: dopo otto successi consecutivi tra campionato e Coppa Italia, il Petrarca è stato costretto a cedere il primo posto in classifica al Valorugby (che lo ha battuto 18-10) e domani è atteso da un altro big match con il Viadana, ormai consapevole dei propri mezzi grazie alle recenti vittorie di spessore contro Rovigo e Fiamme Oro. I padovani hanno tutte le intenzioni di prolungare la striscia positiva con i lombardi, sempre sconfitti nelle ultime quattro sfide dirette. Il Valorugby capolista, invece, se la vedrà oggi con il Mogliano, che dopo un inizio stentato ha vinto quattro volte in cinque giornate e ora punta ad accorciare le distanze dalle prime della classe per sognare i playoff. I veneti possono contare anche su una tradizione favorevole: nelle ultime tre occasioni hanno sempre battuto i reggiani.

Salvezza

Dietro al Mogliano c’è il Vicenza, che senza troppe pres sioni si trova a debita distanza dalla zona retrocessione e con una serie di successi potrebbe inserirsi nel gruppo delle inseguitrici delle prime quattro. Per farlo dovrà però sconfiggere i Lyons, reduci da un bel successo nella sfida chiave per la salvezza contro il Colorno, costretto a battere il Biella penultimo per non restare in fondo alla classifica.