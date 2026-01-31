Soladria Serie A Elite, anticipi 10ª giornata

Si sono conclusi gli anticipi della 10^ giornata del Soladria Serie A Élite 25/26.

Il Valorugby conquista il bonus offensivo già nella primtempo e domina Colorno rifilandogli ben 11 mete.

Allo stadio “M. Quaggia” di Mogliano ha la meglio il Rugby Viadana che esce nella ripresa e copovolge il risultato in proprio favore contro un buon Mogliano Veneto.

Reggio Emilia (RE), Stadio “Mirabello” – sabato 31 gennaio 2026 ore 15:30

Valorugby Emilia v HBS Colorno 69-5 (pt 36-0)

Marcatori: p.t.3’ m. Colombo tr. Bianco (7-0), 11’m.Schiabel (12-0), 15’m.Silva tr. Bianco (19-0), 24’m.Silva (24-0), 35’ m.Colombo tr.Bianco (31-0), 38’ m.Lazzarin (36-0);

s.t. 41’ m.Resino (41-0), 45’m.Sbrocco tr.Bianco (48-0), 47’Marzucchi (48-5), 66’m.Bianco tr.Bianco (55-5), 76’m.Resino tr.Farolini (62-5), 79’m.Colombo tr.Farolini (69-5)

Valorugby Emilia: Lazzarin (41’Farolini); Resino, Cuminetti (45’Pagnani), Schiabel (cap), Colombo; Bianco, Gherardi; Roura (41’Esposito), Sbrocco, Mussini; Perez Caffe, Nasove (50’Dell’Acqua); D’Amico (45’Rossi), Silva (56’Musajo), Taddei (63’Brugnara).

All. Violi

HBS Colorno: Cupo;Ventresca, Lenzi, Waqanibau (cap), Marzucchi; Cattaneo (76’Varletta), Bozzoni; Varletta (59’Agnelli), Rossetti, Tontini; Mugnaini (67’Cristofanetti), Ghilardi (63’Lamon); Pavesi (53’Cordì), Nisica, Moreno (41’Ascari).

All. Garcia

Arb.: D’Elia (Bari)

AA1 Meschini, AA2 Chirnoaga

Quarto Uomo: Covati TMO: Roscini

Cartellini: //

Calciatori: Bianco (Valorugby) 4/7, Cattaneo (HBS Colorno) 0/1, Farolini (Valorugby) 2/2

Note: pomeriggio nuvoloso e freddo, circa 3°, campo in buone condizioni. Spettatori circa 450.

Punti conquistati in classifica: Valorugby Emilia 5; HBS Colorno 0

Simecom Player of the Match: Matteo Bianco (Valorugby)

Mogliano Veneto (TV), Stadio “M. Quaggia” – sabato 31 gennaio 2026 ore 16:00

Mogliano Veneto Rugby v Rugby Viadana 1970 17-25 (10-3)

Marcatori: pt. 26′ m. Tizzano tr. Favaretto (7-0);30′ cp. Favaretto (10-0); 32′ cp. Ferro (10-3)

st. 43′ m. Segovia (10-8); 49′ cp. Ferro (10-11); 55′ m. Oubina R. tr. Ferro (10-18); 69′ m. Schiabel tr. Favaretto (17-18); 77′ m. Morosini tr. Ferro (17-25);

Mogliano Veneto Rugby: Padovani; Schiabel, Dal Zilio, Va’Eno (56′ Magni), Vanzella; Favaretto, Tizzano (70’Bellotto); Koroiyadi (64′ Pettinelli), Brevigliero, Finotto (64′ Semenzato); Pontarini, Midena (53′ Lazzaroni); Lipera (60′ Genovese), Stefani (56′ Rosario), Gentile (60′ Borean).

All.:Umberto Casellato

Rugby Viadana 1970: Morosini; Ciardullo, Orellana, Zaridze Ciofani; Ferro, Jelic (73′ Di Chio); Segovia, Catalano (48′ Loretoni), Boschetti(C), Sommer; Bruni (60′ Fernandez Gil); Oubina R. (63′ Caro Saisi), Casasola (40′ Dorronsoro), Oubina A (63′ Mistretta).

All: Sosene Raymond Anesi

Arb.Manuel Bottino

AA1 Cosimo Parisi AA2 Francesco Cagnin TMO: Luca Trentin

Cartellini: 72′ Mistretta (Rugby Viadana 1970)

Calciatori: Favaretto 3/3 (Mogliano Veneto Rugby); Ferro 4/5 (Rugby Viadana 1970)

Note: Pomeriggio sereno, temperatura 7° C., terreno di gioco pesante, spettatori circa 800.

Punti conquistati in classifica: Mogliano Veneto Rugby 0; Rugby Viadana 1970 4

Simecom Player of the Match: Nahuel Leonardo Segovia (Rugby Viadana 1970)