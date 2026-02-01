Soladria Serie A Elite: i posticipi della 10ª giornata

Negli anticipi del decimo turno del Soladria Serie A Élite 2025/26, il Valorugby domina il Colorno realizzando undici mete e imponendosi con un netto 69-5, centrando il punto di bonus offensivo già nei primi quaranta minuti. Più equilibrata la sfida disputata allo stadio “Maurizio Quaggia”, dove il Rugby Viadana espugna il campo del Mogliano Veneto per 17-25: veneti avanti all’intervallo, poi la rimonta dei mantovani nella ripresa, suggellata dalla meta decisiva messa a segno nonostante l’inferiorità numerica.

I match domenicali vedono le Fiamme Oro imporsi sin dai primi minuti su un Biella che poco ha potuto: risultato già archiviato nella prima frazione (35-0) che si allunga ulteriormente al termine della gara (68-14). Nel frattempo Rovigo ospite a Piacenza dei Rugby Lyons, nonostante il vantaggio per 12-21 a fine primo tempo rimane con il risultato in bilico, complice una buona tenuta dei padroni di casa e le due mete annullate ai rossoblu. Verso i minuti finali i Bersaglieri trovano le marcature che assicurano la vittoria il punto di bonus offensivo. Infine sul campo del Plebiscito di Padova si è giocato Petrarca-Vicenza, una partita dura, intensa e che regala emozioni fino all'ultimo minuto: dopo i primi 40 minuti i patavini sono in vantaggio di sole 3 lunghezze per 12 a 9, nel secondo tempo i Rangers Vicenza passano in vantaggio ma alla fine dei conti sono i Tuttineri a portare a casa la vittoria per 22-17, mentre i biancorossi tornano a casa con un ottimo punto di bonus difensivo.

Visti i risultati di giornata la graduatoria recita: Valorugby 42, Petrarca 40, Rovigo 38, Viadana 35, Fiamme Oro 32, Mogliano 21, Vicenza 19, Lyons 14, Biella 12, Colorno 7.

I risultati della 10^ giornata del Soladria Serie A Élite

Valorugby Emilia v HBS Colorno, 69-5

Mogliano Veneto Rugby v Rugby Viadana 1970, 17-25

Fiamme Oro Rugby v Biella Rugby Club, 68-14

SITAV Rugby Lyons v Femi CZ Rugby Rovigo, 12-35

Petrarca Rugby v Rangers Rugby Vicenza, 22-17

I TABELLINI DEI POSTICIPI DELLA 10^ GIORNATA



Roma, Stadio “Renato Gamboni” – domenica 1 febbraio, ore 13.30

Fiamme Oro Rugby v Biella Rugby Club 68-14 (35-0)

Marcatori: p.t.: 4’ m Drudi tr Di Marco (7-0); 6’ m Cornelli tr Di Marco (14-0); 18’ m Drudi tr Di Marco (21-0); 26’ m Drudi tr Di Marco (28-0); 39’ m Tomaselli tr Di Marco (35-0) s.t.: 52’ m Guardiano tr Di Marco (42-0); 58’ m Bellucci tr Di Marco (49-0); 61’ m Tabet tr Cruciani (49-7); 66’ m Di Censi tr Di Marco (56-7); 71’ m Gabbianelli tr Di Marco (63-7); 80’ m Dabalà tr Cruciani (63-14); 81’ m Forcucci (68-14)

Fiamme Oro Rugby: Cornelli; Mba, Fusari A., Gabbianelli, Guardiano (cap.) (79’ Forcucci); Di Marco, Tomaselli (50’ Piva); Andreani, Drudi (50’ Bellucci), Marucchini; Fragnito, Pisicchio (50’ Piantella9; Morosi (41’ Carones), Corvasce (61’ Di Censi), Mazzanti (61’ Barducci)

all. Daniele Forcucci

Biella Rugby Club: Vermeulen; Tabet, Dapavo (51’ Foglio Bonda), Grosso (51’ Cruciani), Nastaro; Wentzel (2’ Cruciani – 14’ Wentzel), Besso (61’ Dabalà); De Biaggio (cap.), Zucconi, Barilli (41’ Eschoyez); Gonella, T. Ouattara (74’ Silvestrini); Maina (41’ Vecchia), Zavallone (41’ Ledesma), M. Ouattara (41’ De Lise)

all. Alberto Benettin

Arb. Riccardo Bonato AA1 Franco Rosella AA2 Luca Giurina TMO: Vincenzo Schipani Quarto uomo: Francesco Pier’Antoni



Cartellini: 35’ giallo a Tabet (BIE); 40’ giallo a Fragnito (FOR)

Calciatori: Di Marco (FOR) 9/10; Cruciani (BIE) 2/2

Note: Giornata soleggiata, 250 spettatori ca.. Osservato un minuto di silenzio per la scomparsa di Luciano Mazzi, ex giocatore delle Fiamme Oro Rugby.

Simecom Player of the match: Matteo Drudi (FOR)

Punti conquistati in classifica: Fiamme Oro Rugby 5 – Biella Rugby Club 0

Piacenza, Stadio “Walter Beltrametti” – 1 febbraio 2026 ore 14.00

Sitav Rugby Lyons v Femi-CZ Rugby Rovigo 16-10 (12-21)

Marcatori: p.t. 1’ m Diederich tr Thomson (0-7), 14’ m Giulian tr Thomson (0-14), 23’ m Moscardi tr Thomson (0-21), 27’ m Pasini tr Camero (7-21), 37’ m Camero (12-21) s.t. 72’ m Frangini tr Thomson (12-28), 80’ m Bruno tr Thomson (12-35)

Sitav Rugby Lyons: Matenga (67’ Subacchi); Calosso, Nalaga, Rodina, Pasini; Camero (60’ Russo), Via A (60’ Colombo); Moretto (cap), Perazzoli (55’ Cisse), Baas (41’ Bance); Bottacci, Cutler; Moretti (60’ Horgan), Maggiore (46’ Bolzoni), Libero (44’ Acosta)

All: Paoletti

Femi-CZ Rugby Rovigo: Sante; Belloni (60’ Bruno), Diederich (cap), Moscardi (54’ Fisher), Elettri; Thomson, Oliver (74’ Visentin); Cosi, Fourcade, Meggiato (46’ Nalin); Ciampolini (73’ Cadorini), Steolo; Pomaro (33’ Swanepoel), Giulian (56’ Frangini), Della Sala (56’ Sanavia)

All. Giazzon

Arb. Negro (Como) AA1: Angelucci (Livorno) AA2: Cusano (Vicenza) TMO: Vivarini (Belluno)

Cartellini: 52’ giallo a Bance (Sitav Rugby Lyons)

Calciatori: Camero 1/2 (Sitav Rugby Lyons), Thomson 5/5 (Femi-CZ Rugby Rovigo)

Note: Giornata fredda e soleggiata, terreno pesante, Spettatori 1000 circa

Punti conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 0 ; Femi-CZ Rugby Rovigo 5

Simecom Player of the Match: Paolo Steolo (Femi-CZ Rugby Rovigo)

Padova, Stadio Plebiscito, Petrarca Rugby – 1 febbraio 2026

Petrarca Rugby vs Rugby Vicenza 22-17



Marcatori: p.t. 15’ cp. Perello-Alvarez (0-3); 23’ m. tec Petrarca (7-3); 26’ cp. Perello-Alvarez (7-6); 35’ m. Scagnolari (12-6); 40’ cp. Perello-Alvarez s.t. 50’ m. Foroncelli (12-14); 66’ m. Minervino (17-14); 77’ m. Scramoncin (22-14); 80’ cp. Perello-Alvarez.



Petrarca Rugby: Lyle; Scalabrin; De Masi (55’ Broggin); Destro (63’ De Sanctis); Scagnolari; Donato; Chillon (51’ Jimenez); Halafihi (51’ Trotta); Casolari; Romanini; Ghigo (58’ Nowlan); Galetto ©; Torres (55’ Barbatti); Minervino (79’ Messori); Pisani (76’ Scramoncin).

Allenatori: Victor Jimenez; Paul Griffen



Rugby Vicenza: Sperandio; Leaupepe; Filippetto (72’ Tavuyara); Gritti; Foroncelli; Perello-Alvarez; Panunzi ©; Vunisa; Pretz; Trambaiolo (72’ Sottana); Riedo; Ramasibana (72’ Mirenzi); Leso (48’ Avila Recio); Ferrara; Zago (64’ Braggie’).

Allenatore: Andrea Cavinato



Arbitro: Federico Vedovelli Assistenti: Matteo Angelo Locatelli; Filippo Vinci TMO: Alex Frasson



Cartellini: 15’ giallo a Galetto (Petrarca); 23’ giallo a Vunisa (Vicenza); 44’ giallo a De Masi (Petrarca)

Calciatori: Lyle (0/3); Perello-Alverez (4/6)

Simecom Player of the match: Nardo Casolari (Petrarca)

Note: giornata soleggiata, campo in buone condizioni.

Punti conquistati: Petrarca 5, Rugby Vicenza 1