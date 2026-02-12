"L’Irlanda? È un match da brividi"

Se fosse un pugile sarebbe un fighter, fosse uno sprinter potrebbe avere un ingaggio nei grandi meeting, invece, Tommaso Menoncello, 23 anni da Treviso, gioca a rugby, è “centro” del Benetton e della nazionale italiana. Vanta ben 36 presenze in azzurro e 11 mete. L’ultima presenza sabato scorso a Roma contro la Scozia con tanto di marcatura, la seconda nel primo tempo, che ha portato l’Italia in vantaggio sugli highlander per 12-0. Menoncello, ha r