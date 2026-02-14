È una corsa a cinque per andare ai playoff© .

Le sconfitte di Mogliano e Vicenza nella decima giornata hanno reso di fatto certa la corsa a cinque per i quattro posti dei playoff del Soladria Serie A Elite: la lotta tra Valorugby, Petrarca, Rovigo, Viadana e Fiamme Oro è apertissima. Meno pesanti invece, in ottica salvezza, le cadute di Lyons e Biella, considerando quanto stia faticando Colorno a tirarsi fuori dalle sabbie mobili del fondo della classifica (sono ormai sette i ko consecutivi in campionato).

Oggi

Al momento il Viadana sta riuscendo a resistere all’assalto delle Fiamme Oro, ma per restare quarta ha bisogno di guadagnare punti preziosi oggi contro il Biella penultimo, che sta facendo un buon campionato rispetto alle difficoltà avute dalle altre neopromosse negli anni passati. In programma nel pomeriggio la sfida tra Vicenza e Valorugby: i biancorossi hanno rallentato nelle ultime settimane e l’impressione è che abbiano perso definitivamente il treno dei playoff, e per provare a riemergere devono affrontare un avversario durissimo come i reggiani, dominatori di questa Serie A con 9 vittorie in 10 giornate.

Domani

Un’altra squadra che si trova davanti un grande ostacolo da superare è il Colorno, sempre più in difficoltà, che domani ospita il Petrarca, al contrario un gruppo sicuro dei propri mezzi e in fantastica forma (10 successi nelle ultime 11 partite tra campionato e Coppa Italia). Sarà invece più libera la mente dei Lyons, che hanno accumulato un buon vantaggio dalla zona retrocessione e se la vedranno domani a Roma contro le Fiamme Oro, che hanno messo nel mirino il quarto posto occupato dal Viadana e hanno tutta l’intenzione di continuare la striscia di dieci vittorie di fila in corso con i piacentini. Chiude il programma dell’undicesima giornata la partita tra Rovigo e Mogliano, formazione in una situazione simile a quella del Vicenza, con i 14 punti dalla zona playoff che sembrano una distanza troppo grande da recuperare, mentre ai campioni in carica serve un successo per non allontanarsi dalla vetta della classifica.