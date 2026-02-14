Tuttosport.com
Soaldria Serie A Elite, gli anticipi dell'11ª giornata

Negli anticipi dell'undicesima giornata di campionato Viadana travolge Biella e Valorugby vince fuori casa.
8 min
Soaldria Serie A Elite, gli anticipi dell'11ª giornata

Soladria Serie A Elite, 11ᵃ giornata

Viadan travolge Biella allo Zaffanella dilagando nel secondo tempo e mettendo a segno ben 50 punti.
Alla "Rugby Arena" di Vicenza è Valorugby Emilia ad avere la meglio invece. I Padroni di casa rimangono in partita finoa metà del secondo tempo, ma poi escono gli emiliani che si portano a casa il bonus.

Viadana – Stadio “L. Zaffanella” –  Domenica 01 Febbraio 2026
Rugby Viadana 1970 vs Biella Rugby Club 50-0 (12-0)

 

Marcatori: p.t.: m. 12’ Bussaglia (5-0), m. 16’ Caro Saisi tr. Ferro (12-0) s.t.: 43’ m. Bussaglia tr. Ceballos (19-0), m. Catalano tr. Ceballos (26-0), 64’ m. Di Chio (31-0), 70’ m. Bussaglia (36-0), 74’ m. Bussaglia tr. Ceballos (43-0), 79’ m. Catalano tr. Ceballos (50-0).

Rugby Viadana 1970: Morosini, Ciardullo Oro (70’ Jelic), Orellana (47’ Zaridze), Jannelli, Bussaglia, Ferro(41’ Ceballos), Di Chio, Catalano, Gamboa (66’ Boschetti), Colledan, Bruni Plininger, Loretoni (70’ Sommer), Caro Saisi (50’ Vallesi), Casasola (57’ Dorronsoro), Mistretta (70’ A. Oubina).
All. S. Anesi

Biella Rugby Club: Ghelli (42’ Salussolia); Dapavo, Foglio Bonda (41’ Tabet), Grosso, Nastaro; Loro, Besso; Gonella (62’ Mafrouh), Zucconi, De Biaggio; G. Loretti (50’ Mondin), EchoyeViz (43’ T. Ouattara); Vecchia (43’ Zavallone), J.M. Ledesma (56’ M. Ouattara), De Lise (cap.) (50’ Sorbera).
All. A. Benettin

Arb. Meschini Francesco
AA1. Bonato Riccardo AA2 Sergi Mirco
TMO: Schipani Vincenzo

Calciatori: Ferro 2/3, Ceballos 3/5 (rugby viadana 1970).
Simecom Player of the match: Thomas Bussaglia (Viadana)
Note: Pomeriggio ventoso, temperatura 4° C., terreno di gioco umido, spettatori circa 800.
Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 5 ; Biella Rugby Club 0

Vicenza, “Rugby Arena” – sabato 14 febbraio 2026
Rangers Rugby Vicenza v Valorugby Emilia 7-33 (pt 0-14)

Marcatori: p.t.: 4’ m Wagnpfeil tr Hugo (0-7); 32’ m Schiabel tr Hugo (0-14); s.t.: 53’ m Leaupepe tr Heymans (7-14); 58’ m Bigi tr Hugo (7-21); 75’ m Hugo tr Hugo (7-28); 79’ m Brisighella (7-33).

Rangers Rugby Vicenza: Sperandio; Leaupepe, Filippetto, Gritti, Foroncelli (63’ Perello-Alvarez); Heymans, Panunzi © (70’ Gregorio); Vunisa, Pretz (43’ Menon), Trambaiolo (11’ Franchetti); Parolo, Sottana (70’ Mirenzi); Leso (59’ Avila-Recio), Ferrara (59’ Chimenti-Borrell), Zago (70’ Braggiè).
All. Cavinato

Valorugby Emilia: Brisighella, Bruno (40’st Cuminetti - 52’-62’ Taddei), Leituala, Schiabel, Colombo; Hugo, Casilio (76’ Gherardi); Roura, Wagenpfeil, Sbrocco (64’ Ruaro); Du Preez (49’ Rimpelli), Schinchirimini (68’ Nasove); Favre © (52’ D’Amico), Cruz (52’ Bigi), Diaz (62’ Taddei).
All. Violi

Arb: Filippo Russo
AA1: Clara Munarini AA2 Federico Boraso
TMO: Stefano Penne’
Quarto Uomo: Alessandro Zerbinati

Cartellini: 52’ giallo a Diaz (Valorugby).
Calciatori: Hugo (Valorugby) 4/5; Heymans (Rangers) 1/1.
Note: giornata fredda e piovosa, terreno lento ma in buone condizioni nonostante le abbondanti precipitazioni, 200 spettatori.
Simecom Player Of The Match: Schalk Hugo (Valorugby)
Punti conquistati in classifica: Rangers Vicenza 0; Valorugby 5.

