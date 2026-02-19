Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

APERTE LE PREVENDITE PER LA FINALE COPPA ITALIA SIMECOM 2025/26

Sono ufficialmente disponibili i biglietti per la Finale di Coppa Italia che si terrà al Mirabello di Reggio Emilia il prossimo 28 febbraio
2 min
APERTE LE PREVENDITE PER LA FINALE COPPA ITALIA SIMECOM 2025/26

Giovedì 19 febbraio, sulla piattaforma di Mailticket, apre la vendita dei biglietti per la Finale della Coppa Italia Simecom 2025/26, in programma sabato 28 febbraio alle ore 15:00 allo Stadio “Mirabello” di Reggio Emilia. Da lunedì 23 febbraio sarà possibile acquistare i biglietti recandosi alla segreteria del Valorugby Emilia, in via Assalini n. 7 (RE), dalle 10 alle 13 e dalle 15:30 alle 18.

I PREZZI DEI BIGLIETTI PER LA FINALE DI COPPA ITALIA SIMECOM
(Al costo del biglietto andrà aggiunto quello dei diritti di prevendita)

Tribuna Centrale:
Intero € 20
Ridotto (dai 13 ai 17 anni) € 5
Under 13 Gratis

Tribuna Laterale
Intero € 14
Ridotto (dai 13 ai 17 anni) € 5
Under 13 Gratis

BIGLIETTI DISPONIBILI AL LINK: https://www.mailticket.it/evento/51524/finale-coppa-italia-simecom

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Rugby

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS