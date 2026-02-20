Simecom Coppa Italia 2025/2026: a Reggio e a Padova si giocheranno le due semifinali

Petrarca e Valorugby – rispettivamente prima e seconda classificata del girone 1 al termine della fase a gironi – hanno acquisito di diritto l’accesso alle semifinali, mentre Rugby Viadana e Fiamme Oro Rugby vi accedono dopo aver conquistato i barrage del 20 dicembre scorso: il Rugby Viadana approda alla semifinale grazie alla vittoria sul Rangers Vicenza 27 a 20, la formazione della Polizia di Stato in virtù del successo sull’HBS Colorno 52 a 13.

Petrarca e Valorugby potranno sfruttare il fattore campo. I Tuttineri di Victor Jimenez riceveranno al Memo Geremia il Viadana (calcio d‘inizio ore 14.30). “Affrontiamo un avversario molto forte, che ha giocatori validi”, spiega il tecnico della formazione di Padova Victor Jimenez. “Sarà una partita molto combattuta, fisica. Speriamo di offrire una prestazione consistente come le ultime, di carattere. In questo campionato, l’ho già detto, stanno facendo la differenza”.

Lo staff tecnico di Viadana coordinato da Benjamin Madero ha scelto una formazione equilibrata, capace di unire esperienza e intensità: “Il pacchetto di avanti sarà chiamato a garantire solidità nelle fasi statiche e nei punti d’incontro, mentre la linea arretrata dovrà essere lucida nello sfruttare ogni opportunità concessa."

Contemporaneamente i Diavoli del Valorugby affronteranno le Fiamme Oro allo Stadio Mirabello.

“E’ sicuramente una partita importante dal punto di vista emotivo – commenta Marcello Violi, CT di casa – Sappiamo bene cosa c’è in palio e il valore che raggiungere la finale, per giunta nella nostra città, ha per tutta la famiglia del Valorugby. Da questo punto di vista posso contare in campo su giocatori di grande esperienza come Bigi. Dobbiamo far fronte ad alcune assenze di peso, ma non cerchiamo mai alibi. Chi va in campo sa cosa deve fare, in più torniamo a giocare al Mirabello ritrovando un manto erboso in condizioni impeccabili. Dopo le ultime partite giocate su campi fangosi avremo di nuovo modo di esprimere il gioco che più ci valorizza”.

Daniele Forcucci, CT delle Fiamme Oro, è ben coscio che sarà una partita durissima da ogni punto di vista: “Sabato torneremo a giocare per la terza volta su quel campo e conosciamo molto bene il valore dei nostri avversari, che stanno dominando sia in campionato che in Coppa Italia e, in questo momento, sono la squadra da battere. Hanno ottime individualità, sia nel pacchetto degli avanti sia tra i trequarti. Sono difficili da leggere perché alternano diverse soluzioni offensive: sanno essere efficaci con il drive, ma anche pericolosi in prima fase negli spazi, sfruttando la qualità dei loro trequarti. Per questo sarà fondamentale non concedere loro palloni di qualità in conquista e farci trovare pronti a difendere lunghe sequenze con ordine e disciplina, evitando che entrino troppo spesso nei nostri 22. Essendo una gara secca, in 80 minuti può succedere di tutto. Per noi è un grande privilegio disputare questa semifinale di Coppa Italia, ma allo stesso tempo è una responsabilità: vogliamo dimostrare di poter competere con le migliori squadre del campionato in partite da dentro o fuori”.

SEMIFINALI DI COPPA ITALIA

21 febbraio 2026, ore 14:30

Padova, Impianti Memo Geremia

Petrarca Rugby v Rugby Viadana 1970

Diretta The Rugby Channel

Petrarca Rugby: Lyle; Minozzi, Broggin, Destro, Scalabrin; Donato, Jimenez; Trotta (cap.), Botturi, Nostran; Telandro, Galetto; Torres, Zapata, Pelliccioli.

A disposizione: Pisani, Minervino, Barbatti, Nowlan, Mastrodomenico F., Romanini, Citton, De Sanctis

Rugby Viadana 1970: Morosini, Ciardullo-Oro, Orellana Mangione, Jannelli, Ciofani, Ferro, Jelic, Segovia, Colledan, Boschetti, Sommer, Loretoni, Oubina R., Dorronsoro, Oubina A.

A disposizione: Olivari, Caro Saisi, Vallesi, Aguirre, Gamboa, Manfredi, Ceballos, Bussaglia.

Arb. Franco Rosella (Roma)

Assistenti arbitrali: Filippo Russo (Treviso) e Federico Boraso (Rovigo)

21 febbraio 2026, ore 14:30

Reggio Emilia, Stadio Mirabello

Valorugby Emilia v Fiamme Oro Rugby

Diretta The Rugby Channel

Valorugby Emilia: Brisighella; Resino, Cuminetti, Leituala, Colombo; Hugo, Casilio; Ruaro, Sbrocco, Roura; Perez Caffe, Schinchirimini; Favre, Cruz, Brugnara.

A disposizione: Bigi, Taddei, D’Amico, Mussini, Esposito, Musajo, Gherardi, Bianco.

Fiamme Oro Rugby: Sodo Migliori; Forcucci, Fusari A., Vaccari, Guardiano; Canna (cap.), Tomaselli; Giammarioli, Bellucci, Andreani; Angelone, Stoian; Morosi, Di Censi, Fiorentini

A disposizione: Corvasce, Bartolini, Carnio, Pisicchio, De Marchi, Drudi, Gamarelli, Fusari F.

Arb. Alberto Favaro (Brescia)

Assistenti arbitrali: Francesco Meschini (Milano) e Antonio Lizza (Torino)