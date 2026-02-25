Tuttosport.com
FINALE COPPA ITALIA SIMECOM 2025/26: IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Tieni sempre a portata di mano tutti gli orari ufficiali del programma per non perderti neanche un momento
5 min
COMUNICATO STAMPA
LEGA ITALIANA RUGBY

FINALE COPPA ITALIA SIMECOM 2025/26
REGGIO EMILIA CAPITALE DEL RUGBY PER UN GIORNO

Reggio Emilia si prepara a vivere una giornata interamente dedicata al grande rugby. Sabato 28 febbraio, alle 15:00, lo Stadio Mirabello ospiterà la Finale di Coppa Italia Simecom 2025/26 tra Valorugby Emilia e Petrarca Rugby, in diretta su RaiPlay.

Un appuntamento di prestigio per il movimento ovale italiano, promosso dalla Lega Italiana Rugby, che trasformerà Reggio Emilia in un vero e proprio palcoscenico sportivo e culturale, grazie a un ricco programma di iniziative collaterali che accompagneranno il pubblico per tutta la giornata.

Una festa del rugby tra sport, territorio e comunità. La Finale di Coppa Italia Simecom rappresenta non solo l’atto conclusivo della competizione, ma anche un’occasione per valorizzare il territorio, le sue eccellenze e il suo legame con il rugby. Lo Stadio Mirabello, situato a pochi passi dal centro storico, diventerà il cuore pulsante di un evento “diffuso” che unirà sport, turismo, sostenibilità, inclusione e partecipazione.

Tifosi e visitatori avranno la possibilità di raggiungere facilmente lo stadio sia dalla stazione AV Mediopadana sia dalla stazione centrale, e di vivere una passeggiata tra i luoghi simbolo della città prima del match, scoprendo piazze, musei e basiliche del centro storico.

Il programma della giornata
La giornata si aprirà già in tarda mattinata con l’animazione del Villaggio allestito davanti allo stadio.
Ore 10:00 – Apertura musei cittadini (ingresso gratuito)
Ore 13:00 – Apertura del village con “pasta party”, giochi e intrattenimento (DJ Smoka e Alvise Faraon)
Ore 14:00 – Apertura stadio e area bar con prodotti tipici reggiani
Ore 14:50 – Ingresso in campo con il Tricolore degli Alpini e il corridoio del minirugby
Ore 15:00 – Kick off della Finale
Intervallo – Torneo Under 12 con Valorugby, Rugby Carpi e Highlanders Formigine
Ore 16:50 – Cerimonia di premiazione
Ore 17:10 – Terzo Tempo nel village

Il villaggio ospiterà anche la Colonna Mobile Barilla della Protezione Civile, impegnata nella preparazione continua di piatti di pasta, simbolo di solidarietà, servizio e condivisione.
All’interno dello stadio, nell’area hospitality, sarà possibile trovare una vetrina delle eccellenze gastronomiche e produttive del territorio, rafforzando il legame tra sport e promozione locale.

Accessi e mobilità
Lo Stadio Mirabello è facilmente raggiungibile:
In auto: A1 – uscita Reggio Emilia
In treno: Stazione Reggio Emilia AV
Con minibus: Linea M (Stazione AV – Centro storico)
A piedi: dalla stazione centrale in circa 8 minuti
Taxi: servizio prenotabile via app, telefono o SMS. Tutte le informazioni dettagliate sugli itinerari e sui principali punti di interesse del centro storico sono disponibili nei materiali informativi ufficiali dell’evento. I biglietti sono disponibili sulla piattaforma Mailticket.
La gara sarà trasmessa in diretta su RaiPlay, permettendo anche a chi non potrà essere presente di vivere le emozioni della finale.

Rugby, valori e tradizione
La Finale di Coppa Italia Simecom 2025/26 conferma la volontà della Lega Italiana Rugby di promuovere eventi di alto profilo, capaci di coniugare spettacolo sportivo, radicamento territoriale e partecipazione sociale. Dalla mattina al Terzo Tempo, Reggio Emilia sarà teatro di una giornata all’insegna dei valori del rugby: rispetto, condivisione, inclusione e spirito di squadra.
Un appuntamento imperdibile per gli appassionati e per tutta la città, pronta ad accogliere tifosi, famiglie e curiosi in una grande festa dello sport.

25 febbraio 2025 Cristiano Morabito – Addetto stampa Lega Italiana Rugby

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Rugby

