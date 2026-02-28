Valorugby e Petrarca c’è in palio la Coppa Italia

È il momento del primo grande verdetto della stagione, che vede scontrarsi le due squadre migliori fino a questo punto. Nelle semifinali il Valorugby ha dato il massimo nella parte iniziale con le Fiamme Oro per poi gestire la gara con autorevolezza (27-18), invece il Petrarca ha sofferto contro il Viadana ma è riuscito a rimontare giocando un gran secondo tempo (33-29). La prima e la seconda in classifica del Soladria Serie A Elite sono pronte a giocarsi il tutto per tutto nella finale di Coppa Italia , in programma per la prima volta allo stadio Mirabello di Reggio Emilia oggi alle 15 (diretta tv su RaiPlay).

Valorugby

Nella conferenza stampa di presentazione, il coach del Valorugby Marcello Violi ha evidenziato il vantaggio di giocare una partita così importante in casa: «Da quando Reggio è stata scelta dalla Lega come sede della finalissima, non abbiamo che fatto che pensare a raggiungerla. La semifinale contro le Fiamme Oro è stata davvero una battaglia, un match molto complicato anche dal punto di vista emotivo. Ora però dobbiamo completare l’opera e affronteremo un club blasonato più abituato di noi a giocare questo tipo di partite. Avremo sicuramente il vantaggio di giocarla in casa nostra, su un campo che ha fatto la storia del calcio a Reggio Emilia. Sabato cercheremo di scrivere anche noi una pagina nella storia del rugby». Il capitano Lucas Favre si concentra soprattutto sugli aspetti da migliorare per poter arrivare al trionfo: «Rispetto a sabato scorso dobbiamo essere più disciplinati. A volte presi dalla voglia di strafare concediamo troppi calci agli avversari. Su questo aspetto ci stiamo preparando. Volevamo a tutti i costi questa finale. Per noi, per il nostro popolo, per tutta la città di Reggio. Ora servono testa, gambe e cuore per farci trovare pronti al match contro una squadra forte come il Petrarca».

Petrarca

I padovani hanno più esperienza in questo tipo di partite, ma l’allenatore Victor Jimenez non dimentica l’ultima sfida di campionato: «Non ci sono alternative, si vince o si perde, e per noi si tratta anche di una rivincita dopo la sconfitta in campionato. Ci stiamo preparando bene, la conquista sarà un aspetto importante e anche un loro punto di forza, e poi la disciplina, che come sempre in una finale può risultare decisiva. Il nostro obiettivo è interpretare bene questa partita, imponendo il nostro gioco e adattandoci in maniera intelligente al loro». Anche il capitano Andrea Trotta punta sulla voglia di rivalsa del Petrarca: «La finale di Coppa Italia era uno dei primi obiettivi che ci siamo dati a inizio stagione, un appuntamento molto importante per noi. È una Coppa Italia diversa dalle solite, con regole diverse che aiutano molto il campionato, perché mettono in mostra giovani che altrimenti non avrebbero avuto l’opportunità di scendere in campo. Giochiamo contro il Valorugby, la squadra più in forma del campionato. Finora li abbiamo affrontati due volte rimediando altrettante sconfitte, c’è molta voglia di rivincita. Avranno il vantaggio di giocare in casa, però le finali sono sempre disconnesse da tutto il resto, fanno storia a sé. Abbiamo molte motivazioni e siamo sicuri che la nostra prestazione sarà di alto livello. Arriviamo da una settimana corta, con il giusto riposo per recuperare e alcuni allenamenti intensi. Spero ci sia il pubblico delle grandi occasioni e che tutti si divertano per lo spettacolo».