Valorugby Emilia alza la Simecom Coppa Italia 2025/2026



In avvio di ripresa il Petrarca cerca di invertire l’inerzia della gara: due accelerazioni di Minozzi portano i padovani in attacco, e dopo un multifase a ridosso della meta è Barbatti a marcare sotto i pali: 10-10 con la trasformazione di Lyle. Il Valorugby non si scompone e si riporta in attacco, tornando in vantaggio al 59’ con un altro calcio piazzato trasformato da Hugo. Al 64’ Valorugby prova a dare la spallata alla partita: calcio alto recuperato dai reggiani, che trovano la difesa del Petrarca mal posizionata e lanciano in meta Colombo all’ala. Hugo aggiunge altri tre punti dalla piazzola al 69’, imitato con un drop da Casilio dopo pochi minuti che lancia il Valorugby sul 26-10. Nel finale gli sforzi del Petrarca non nutrono effetto se non un cartellino giallo per Mussini, e il Valorugby Emilia può festeggiare la seconda Coppa Italia della sua storia.

Reggio Emilia, Stadio “Mirabello” – 28 febbraio 2026 ore 15.00

Valorguby Emilia v Petrarca Rugby 26-10 (10-3)

Marcatori: p.t. 14’ m Resino tr Hugo (7-0), 20’ cp Lyle (7-3), 38’ cp Hugo (10-3)

s.t. 50’ m Barbatti tr Lyle (10-10), 59’ cp Hugo (13-10), 64’ m Colombo tr Hugo (20-10), 69’ cp Hugo (23-10), 71’ drop Casilio (26-10).

Valorugby Emilia: Brisighella; Resino, Cuminetti, Leiutala (73’ Bianco), Colombo; Hugo, Casilio (79’ Gherardi); Ruaro (73’ Rimpelli), Sbrocco, Roura; Du Preez (62’ Mussini), Schinchirimini; Favre (cap)(77’ Cruz), Cruz (53’ Bigi, 77’ Esposito), Brugnara (65’ Taddei)

All: Violi

Petrarca Rugby: Lyle; Minozzi, Destro (23’ De Masi), Broggin, Scalabrin (69’ De Sanctis); Richman, Jimenez (61’ Chillon); Trotta (cap), Halafihi (48’ Nowlan), Romanini (61’ Botturi); Telandro, Galetto; Torres (35’ Barbatti), Minervino (9’ Frattolillo), Pelliccioli (58’ Pisani)

All. Jimenez

Arb. Alberto Favaro (Brescia)

AA1: Clara Munarini (Parma) AA2: Ferdinando Cusano (Vicenza)

Quarto Uomo: Vincenzo Iavarone (Perugia)

TMO: Vincenzo Schipani (Benevento)

Cartellini: 12’ giallo a Romanini (Petrarca Rugby), 25’ giallo a Brisighella (Valorugby Emilia), 78’ giallo a Mussini (Valorugby Emilia)

Calciatori: Hugo 5/5 (Valorugby Emilia), Lyle 2/2 (Petrarca Rugby)

Note: Giornata tiepida e soleggiata, terreno in perfette condizioni, Spettatori 2500 circa.

Simecom Player of the Match: Simone Brisighella (Valorugby Emilia)