L'HBS Rugby Colorno rinuncia al massimo campionato italiano di rugby 

Comunicato Stampa FIR sul Campionato Italiano di Serie A Elite Maschile
La Federazione Italiana Rugby ha preso atto della rinuncia della Società Rugby Colorno 1975 a partecipare al Campionato Italiano di Soladria Serie A Elite Maschile 2025/26.
Conseguentemente alla rinuncia della Società Rugby Colorno 1975, il Giudice Sportivo Nazionale – sulla base dei regolamenti vigenti – ha disposto l’adeguamento della classifica del massimo campionato nazionale maschile come segue:
Femi-CZ Rovigo Delta pt. 38;
Valorugby Emilia* pt. 37;
Petrarca Rugby* pt. 35;
Rugby Viadana 1970 pt. 35;
Fiamme Oro Rugby pt. 32;
Mogliano Veneto Rugby pt. 19;
Rangers Rugby Vicenza pt. 15;
Sitav Rugby Lyons pt. 9;
Biella Rugby Club pt. 8.
* una partita in meno
La Federazione Italiana Rugby ha informato la Lega Italiana Rugby, insieme alla quale rimane impegnata nel garantire il regolare prosieguo del Campionato.
