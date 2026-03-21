Rovigo e Viadana vincono i Derby, Fiamme Oro a punteggio pieno contro Mogliano

Il 185° Derby d’Italia si conferma, come da attese, estremamente equilibrato. Nel primo tempo il punteggio si muove esclusivamente dalla piazzola, con Lertora e Lyle precisi al piede. Nella ripresa i padroni di casa cambiano passo e allungano grazie all’ennesima marcatura di Ferrario, sempre più metaman del campionato, seguita da una meta tecnica. I rossoblù trovano un’altra meta coronando una prestazione memorabile per importanza e rivalità, sostenuti da un pubblico rodigino numeroso e caloroso.

Nel secondo big match di giornata, l’avvio è tutto dei padroni di casa, che impongono ritmo e pressione mettendo in difficoltà i reggiani. Gli ospiti, però, reggono l’urto difensivo concedendo una sola meta e colpiscono con cinismo, infilando tre marcature consecutive che valgono un margine significativo all’intervallo. Nella ripresa Viadana accorcia dalla piazzola e sfrutta la superiorità numerica per rientrare progressivamente nel match, completando poi la rimonta. Nel finale, con un solo punto di vantaggio, i gialloneri difendono con grande organizzazione la propria linea di meta dagli assalti dei diavoli, firmando una prestazione difensiva di alto livello e portando a casa una vittoria di misura pesantissima in ottica classifica.

A Roma, le Fiamme Oro Rugby partono con grande intensità trovando due marcature nei primi minuti. Mogliano Rugby resta in partita grazie a una meta allo scadere del primo tempo. Nella ripresa i cremisi provano nuovamente l’allungo, ma i veneti rispondono colpo su colpo, restando costantemente a distanza di break. Il XV capitolino trova infine la meta del bonus che indirizza definitivamente l’incontro; gli ospiti riescono a marcare ancora, ma senza riuscire a colmare il divario, tornando a casa senza punti.

Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – sabato 21 marzo 2026 ore 14:10

FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta v Petrarca Rugby 30-6 (9-6)

Marcatori: p.t. 8’ c.p. Thomson (3-0), 14’ c.p. Lyle (3-3), 21’ c.p. Lertora (6-3), 31’ c.p. Lertora (9-3), 33’ c.p. Lyle (9-6); s.t. 61’ m. Diederich Ferrario tr. Thomson (16-6), 70’ meta di punizione Rovigo (23-6), 77’ m. Thomson tr Sante (30-6)

FEMI-CZ Rovigo: Cantini; Lertora (70’ Krsul), Diederich Ferrario (cap.), Uncini (69’ Sante), Bruno; Thomson, Oliver; Casado Sandri (76’ Meggiato), Cosi (59’ Ribbens), Sironi; Fourcade, Steolo (59’ Ciampolini); Pomaro (49’ Swanepoel), Giulian (58’ Frangini), Leccioli (49’ Sanavia).

All. Giazzon

Petrarca Rugby: Lyle; Scalabrin, Broggin (71’ De Masi), Destro (16’ De Masi), Della Silvestra; Richman, Jimenez (59’ Chillon); Trotta, Botturi (62’ Ghigo), Casolari (71’ Tognon); Telandro, Galetto (59’ Nowlan); Alongi (49’ Barbatti), Zapata (49’ Minervino), Pelliccioli (49’ Pisani)

All. Jimenez

Arb. Franco Rosella

AA1 Alberto Favaro AA2 Lorenzo Pedezzi

TMO Alex Frasson

Calciatori: Thomson (ROV) 2/2, Lertora (ROV) 2/2, Sante (ROV) 1/1; Lyle (PET) 2/2

Cartellini: 13’ cartellino giallo Bruno (ROV), 18’ cartellino giallo De Masi (PET), 71' cartellino giallo Minervino (PET)

Note: Giornata soleggiata, circa 16°, presenti allo Stadio 2950 spettatori.

Punti conquistati in classifica: FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta 4 – Petrarca Rugby 0

Simecom Player Of The Match: Eliseo Fourcade (ROV)

Roma, Stadio “Renato Gamboni” – sabato 21 marzo 2026 ore 14:30

Fiamme Oro Rugby v Mogliano Veneto Rugby 31-19 (14-7)

Marcatori: p.t. 7’ m Laio tr Canna (7-0); 26’ m Cornelli tr Canna (14-0); 39’ m Semenzato tr Favretto (14-7); s.t. 53’ m Corvasce tr Canna (21-7); 57’ m Gentile tr Favaretto (21-14); 66’ m Piantella tr Canna (28-14); 73’ m Campanati (28-19); 80’ cp Canna (31-19)

Fiamme Oro Rugby: Cornelli; Lai, Forcucci, Gabbianelli, Sodo Migliori; Canna (cap.), Piva (75’ Teodosio); Giammarioli (53’ Andreani), Drudi (72’ Fragnito), Angelone; Stoian, Piantella; Carnio (45’ Morosi), Corvasce (67’ Moriconi), Mazzanti (45’ Fiorentini)

All. Daniele Forcucci

Mogliano Veneto Rugby: Campanati; Schiabel (69’ Vanzella), Drago. F., Magni, Sarto; Benvenuti (20’ Favaretto), Fabi (69’ Tizzano); Pettinelli, Casartelli (32’ Semenzato), Finotto; Brevigliero (65’ Koroiyadi), Pontarini; Santucho (53’ Genovese), Bonan (53’ Stefani), Gentile (69’ Ceccato)

All. Umberto Casellato

Arb. Ru Campbell (SRU)

AA1 Manuel Bottino AA2 Francesco Pier’Antoni

TMO: Vincenzo Schipani

Calciatori: Canna (FOR) 5/5; Favaretto (MOG) 2/3

Cartellini: 80’ cartellino giallo Magni (MOG)

Note: Giornata nuvolosa, 300 spettatori ca.

Punti conquistati in classifica: Fiamme Oro Rugby 4 – Mogliano Veneto Rugby 0

Simecom Player of the match: Andrea Angelone (FOR)

Viadana, Stadio “L. Zaffanella” – sabato 21 Marzo 2026 ore 14:30

Rugby Viadana 1970 v ValorugbyEmilia 22-21 ( 4-1)

Marcatori: p.t. 19’ m. Ferro tr. Ferro (7-0),30’ m. Roura tr. Hugo (7-7),34’ m. Ruaro tr. Hugo (7-14),35’ m. Brisighella tr. Hugo (7-21); s.t. cp. Ferro (10-21), 55’ m. Bussaglia n.t. (15-21), 63’ m. Dorronsoro tr. Ferro (22-21).

Rugby Viadana 1970: Frutos Macchi (23’ Zaridze), Ciardullo, Orellana, Ceballos, Bussaglia, Ferro, Jelic, Segovia, Colledan(62’ Catalano), Boschetti, Sommer, Loretoni(58’ Bruni Plininger), R. Oubiña (47’ Caro Saisi), Dorronsoro (66’ Casasola), A. Oubiña, (59’ Mistretta)

All. Anesi

ValorugbyEmilia: Brisighella, Resino (56’ Bruno), Cuminetti (66’ Schiabel), Leituala, Colombo, Hugo, Casilio, Roura, Wagenpfeil, Sbrocco, Du Preez (60’ Nasove), Ruaro, Favre (71’ Rimpelli), Cruz (56’ Silva), Brugnara (56’ Diaz).

All. Violi

Arb. Russo Filippo

AA1 Munarini Clara AA2 Smussi Beatrice

TMO Trentin Luca

Calciatori: Rugby Viadana 1970: Ferro 3/4, Valorugby Emilia: Hugo 3/4

Cartellini: 26’ cartellino giallo Loretoni (VIA), 12' cartellino giallo Leituala (VRE), 49' cartellino giallo Roura (VRE)

Note: Pomeriggio sereno, temperatura 12° C., terreno di gioco asciutto, spettatori circa 1500.

Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 4 – Valorugby Emilia 1

Simecom Player of the match: Sebastian Ferro (VIA)