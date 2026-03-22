Posticipo della 13a giornata di Soladria Serie A Elite: vittoria allo scadere per Biella

Con il risultato del posticipo domenicale si chiude la tredicesima giornata del Soladria Serie A Élite, che vede una classifica sempre più serrata in seguito ai risultati dei tanti scontri diretti disputati nel weekend.

Negli anticipi del tredicesimo turno del Soladria Serie A Élite 2025/26 tre partite molto combattute: nel 185° Derby d’Italia il primo tempo resta in equilibrio grazie ai calci piazzati, ma nella ripresa i rossoblu prendono margine con una meta di Capitan Ferrario e una meta tecnica, ottenendo una vittoria importante ai danni di Petrarca. Nel secondo big match, dopo un avvio favorevole ai padroni di casa di Viadana, ottima reazione di Valorugby che reagisce con tre mete consecutive, ma nella ripresa i gialloneri rimontano sfruttando anche la superiorità numerica e conquista un successo di misura grazie a una difesa solida nel finale. A Roma le Fiamme Oro partono forte con due mete iniziali, Mogliano resta in partita, ma la meta del bonus dei cremisi chiude definitivamente l’incontro, lasciando i veneti senza punti.

Il match domenicale vede lo scontro diretto tra Biella e Lyons con gli ospiti che partono forte: gioco rapido alla mano e due marcature rispettivamente con Rodina e Nalaga, che fissano il risultato parziale sul 3-14. A metà della ripresa sono nuovamente gli ospiti a marcare: giocata veloce da calcio di punizione e meta di Cutler. L’inerzia della partita pare cambiare con Biella che segna per due volte consecutive, prima col tallonatore J.M. Ledesma in seguito ad un drive e dopo con Eschoyez con un pick&go, accorciando sugli ospiti e portandosi sul 17-21. Doccia fredda per i padroni di casa perchè i Lyons reagiscono subito e trovano la meta del bonus con Acosta, risultato di 17-28. All’ultimo minuto Biella segna la sua terza segnatura, non trasformata da Cruciani, con il risultato sul 22-28 e tempo scaduto i padroni di casa ci credono e provano a risalire il campo dal calco di rinvio: è Foglio Bonda a siglare la meta del definitivo 29-28 per l’incredibile vittoria dei gialloverdi.

La classifica del Soladria Serie A Élite

Visti i risultati di giornata la graduatoria recita: Rovigo 47, Viadana 44, Valorugby 43*, Petrarca 40*, Fiamme Oro 39*, Mogliano 19*, Vicenza 15*, Biella 13, Lyons 11.



*una partita in meno

I risultati della 13^ giornata del Soladria Serie A Élite

Femi CZ Rugby Rovigo v Petrarca Rugby, 30-6

Rugby Viadana 1970 v Valorugby Emilia, 22-21

Fiamme Oro Rugby v Mogliano Veneto Rugby, 31-19

Biella Rugby Club v SITAV Rugby Lyons, 17-28



Riposa Rangers Rugby Vicenza

IL TABELLINO DEL POSTICIPO DELLA 13^ GIORNATA



Biella, Cittadella del Rugby di Biella – domenica 22 marzo 2026

Biella Rugby v SITAV Rugby Lyons 29–28 (3-14)

Marcatori. p.t. 25’ m. Rodina tr. Camero (7-0), 34’ c.p. Cruciani (3-7), 39’ m. Nalaga tr. Camero (3-14); s.t. 58’ m. Cutler tr. Camero (3-21), 59’ m. J.M. Ledesma tr. Cruciani (10-21), 64’ m. Eschoyez tr. Cruciani (17-21), 70’ meta Acosta tr. Camero (17-28), 79’ m. J.M. Ledesma n.t. (22-28), 80’ m. Foglio Bonda tr. Cruciani (29-28)

Biella Rugby Club: Ghelli (37’-40’ Tabet); Nastaro, Foglio Bonda, Cruciani, Morel; Wentzel, Dabalà (52’ Besso); De Biaggio (52’ Mondin), Barilli (40’ J.B. Ledesma), Zucconi; G. Loretti (44’ Gonella), Echoyez; Pavesi (55’ Vecchia), J.M. Ledesma, De Lise (cap.) (67’ Sorbera). A disposizione:, Zavallone

All. Benettin

Sitav Rugby Lyons: G. Via; Calosso (76’ Colombo), Nalaga, Rodina, Pasini (48’ Gaetano); Camero (76’ Russo), A. Via; Moretto (cap.), Bance, Perazzoli; Bottacci (70’ Cemicetti), Cutler; Moretti (70’ Horgan), Scatigna (70’ Maggiore), Libero (70’ Acosta). A disposizione: Bolzoni

All. Paoletti-Forte

Arb. Daniele Pompa (Chieti)

AA1 Francesco Meschini (Milano) AA2 Luzza Antonio (Torino) TMO Stefano Roscini (Milano)

Calciatori: Cruciani (Biella Rugby) 4/5; Camero (Sitav Lyons Piacenza) 4/4; Russo (Sitav Lyons Piacenza) 0/1

Cartellini: 25’ cartellino giallo a Eschoyez (Biella Rugby), 79’ cartellino giallo a Acosta (Sitav Lyons Piacenza)

Note: Campo in buone condizioni, cielo sereno, circa 9°, presenti allo stadio circa 1000 spettatori.

Punti conquistati in classifica: (Biella Rugby Club) 5, (SITAV Rugby Lyons) 2

Simecom Player of the Match: Alessandro Via (Sitav Lyons Piacenza)